Стало известно, на сколько меньше в России потратят денег на военные расходы

Руководство Российской Федерации пошло на сокращение военных расходов – впервые за последние двадцать лет.

Соответствующая информация содержится в отчете, подготовленном аналитиками Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно обнародованным данным, по сравнению с 2016-м годом российские военные расходы в 2017-м сократились на 20% и составили 66,3 млрд долларов.

"Модернизация армии остается приоритетом для России, однако военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года", − заявил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

По информации экспертов института, сокращение военного бюджета РФ (на 13,9 млрд долларов) стало крупнейшим в мире в минувшем году. Сильнее всего расходы "на оборонку" выросли в КНР (+12 млрд долларов).

Как отметили в SIPRI, в 2017 году военные расходы в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7% соответственно, в немалой степени "из-за представлений о растущей угрозе со стороны РФ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт оценил оборонный потенциал Украины.