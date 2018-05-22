Порошенко одобрил упрощенный ввоз импортных авто в Украину

В Украине отменены проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе из-за границы.

Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон, свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.

При этом закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.

Отметим, что согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Изменения предусматривают, что во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. Зато такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

Законодательные изменения упрощается ввоз в Украину автомобилей скорой помощи, передвижных лабораторий и прочих спецавтомобилей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что таможня нашла способ борьбы с ввозом авто на "евробляхах".

Как известно, в Украине "евробляхи" стали объектом охоты криминала.