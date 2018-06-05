"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"

В НАК "Нафтогаз" заявили, что суд арестовал активы ПАО "Газпром" в Нидерландах для выплаты $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.



Заявление опубликовала пресс-служба украинской компании.

"На прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство относительно ареста долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома". Ходатайства были поданы для обеспечения права на получение от "Нафтогаза" российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сказано в сообщении.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $ 4,6 млрд "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в $ 45,6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.