Киевлян предупредили о перебоях в ЖКХ-услугах / from-ua.com

В ближайшее время жилищно-коммунальные услуги в Киеве могут предоставляться с перебоями. Всему виной – задолженность киевлян за ЖКХ. Она на сегодня составляет почти 6 млрд грн.

"К сожалению, из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги", – рассказал мэр Виталий Кличко во время своей онлайн-конференции.

Читайте такжеТрудно без плана: Кличко рассказал, как Киев будут выводить из карантинаВ то же время коммунальные предприятия продолжают закупать газ, реконструировать устаревшие теплотрассы, выплачивать зарплату своим работникам.

Кличко напомнил, что жители Киева могут оплатить коммуналку онлайн – через Центр коммунального сервиса. Также в Facebook создана страница, где можно получить консультацию специалиста о предоставлении жилкомуслуг.

"Консультации предоставляют и на горячей линии Центра коммунального сервиса. Дополнительно открыли 10 стационарных телефонных номеров – соответственно в каждом районе города… Напомню, что срок действия скидки в 10% теперь продлен до 30 числа каждого месяца", – добавил глава города.

Ранее в Кабмине рассказали, что будет с субсидиями на услуги ЖКХ. Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля принял новое решение по поводу субсидий на услуги ЖКХ во время коронавирусного карантина.