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Курс доллара идет на спад: эксперт спрогнозировал, что с ним будет до конца года

Руслана Заклинская
12 декабря 2023, 15:30
Наличный доллар в последние недели сближается с межбанковским курсом.
Курс доллара идет на спад: эксперт спрогнозировал, что с ним будет до конца года
Чего ждать от курса доллара до конца 2023 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главной тенденцией на валютном рынке стали сближения межбанковского и наличного курсов. До конца года может произойти небольшое подешевение наличного доллара. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина

"На валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, стоит ожидать достаточно прогнозируемую ситуацию", - сказал эксперт.

Отмена ограничений на продажу валюты с 1 декабря и приближение праздников могут увеличить предложение на наличном рынке, особенно, с учетом традиционного уменьшения валютных накоплений граждан перед большими праздниками.

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"Такое предположение может быть вполне логичным, учитывая практику прошлых лет: обычно накануне больших праздников часть граждан сдает какую - то часть валютных накоплений для того, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований", - отметил Лесовой.

Эксперт также отметил, что на наличном рынке будет господствовать тенденция межбанка, а сами курсовые показатели будут формироваться учитывая межбанк, с небольшим добавлением процента стоимости валюты поверх безналичного курса. Это укрепляет тактику Национального банка Украины по "минимизации множественности курсов".

Каким будет курс валют

Напомним, НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса с 3 октября. Официальный курс гривны теперь будет определяться на межбанковском рынке, а не директивно Национальным банком.

Также курс доллара в Украине будет колебаться в пределах от 36,6 до 41-40 грн/долл до конца следующего года по данным Минфина. Журнал "Зеркало недели" указывает на три возможных сценария его динамики до конца 2024 года.

Кроме этого, замглавы НБУ, Сергей Николайчук, указал, что прогнозировать курс доллара трудно, однако важно сохранять устойчивость курса для контроля инфляции. НБУ планирует постепенно увеличивать колебания курса для адаптации экономики к возможным потрясениям.

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