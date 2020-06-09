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Продавать или покупать валюту: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю

9 июня 2020, 00:44

Экономических оснований для укрепления гривни нет, считает Олег Пендзин.

Доллары
Если бы не действия НБУ, курс доллара мог бы опуститься ниже 26 гривен / fdlx.com

На прошлой неделе курс гривни укрепился по отношению к доллару. Это было связано с тем, что на рынке сейчас излишек валюты – ее больше продают, чем покупают. Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и дал прогноз, что будет с курсом доллара дальше.

По словам эксперта, если бы не Нацбанк, выкупивший на прошлой неделе 70 миллионов долларов в резервы, то курс доллара мог бы опуститься ниже 26 гривен, передает сайт Сегодня.

При этом Пендзин считает, что экономических оснований для укрепления гривни нет.

"Карантин и его последствия привели к тому, что существенно сократился объем валютного рынка. Поэтому, имея в запасе 25 млрд долларов, Нацбанку достаточно 40-45 млн долларов в день, чтобы формировать нынешнюю валютную политику. Ее вряд ли можно назвать дальновидной, так как столь низкий курс не соответствует потребностям украинской экономики, но выгоден иностранным финансовым спекулянтам", - считает эксперт.

Читайте такжеРадоваться нечему: в Минфине ошарашили прогнозом по курсу доллара до конца годаПендзин также прогнозирует, что на следующей неделе не стоит ожидать серьезных изменений курса.

"Этому способствуют действия Нацбанка, который регулярно выкупает валюту в резервы. Поэтому и наличный курс останется еще неделю близким к 27 грн/доллар", - резюмировал аналитик.

В целом, пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.

Как сообщал Главред, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз, что в течение недели с 8 до 14 июня курс доллара в Украине подешевеет на 20-30 копеек и опустится до отметки в 26,4 гривни за доллар.

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