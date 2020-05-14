Курс валют: новая серия валютных качелей от гривны и доллара

Новый курс доллара к гривне / УНИАН

Национальный банк (НБУ) еще раз укрепил курс гривны к доллару США и повысил его на 11 копеек. Соответственно, значение официального курса по состоянию на 14 мая 2020 года составляет 26,6897 гривен (13 мая он составлял 26,7947 гривен).

В пунктах обмена валют и на "черном" рынке по состоянию на утро 14 мая, как сообщает портал Минфин, доллар в розничной продаже можно было купить за 26,9 гривен, а продать - за 26,830 гривен. При этом 13 мая доллар в розничной продаже стоил 27,030 гривен.

Напомним, ранее эксперты-аналитики компании Forex Club сделали новый прогноз: постепенно, по мере выхода Украины из коронавирусного карантина, отложенный спрос на доллар и евро сформирует повышенный интерес к импортной продукции и, в условиях падающего экспорта, увеличит внешнеторговый дефицит.