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Курс валют: новая серия валютных качелей от гривны и доллара

14 мая 2020, 11:04

Нацбанк объявил новый курс доллара на 14 мая - по отношению к гривне.

Курс валют
Новый курс доллара к гривне / УНИАН

Национальный банк (НБУ) еще раз укрепил курс гривны к доллару США и повысил его на 11 копеек. Соответственно, значение официального курса по состоянию на 14 мая 2020 года составляет 26,6897 гривен (13 мая он составлял 26,7947 гривен).

В пунктах обмена валют и на "черном" рынке по состоянию на утро 14 мая, как сообщает портал Минфин, доллар в розничной продаже можно было купить за 26,9 гривен, а продать - за 26,830 гривен. При этом 13 мая доллар в розничной продаже стоил 27,030 гривен.

Напомним, ранее эксперты-аналитики компании Forex Club сделали новый прогноз: постепенно, по мере выхода Украины из коронавирусного карантина, отложенный спрос на доллар и евро сформирует повышенный интерес к импортной продукции и, в условиях падающего экспорта, увеличит внешнеторговый дефицит.

НБУ Доллар курс доллара курс гривны
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