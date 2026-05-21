Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2026, 15:37обновлено 22 мая, 16:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 22 мая.
Новый курс валют на 22 мая: что изменится
Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 22 мая
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 22 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 22 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 22 мая

На пятницу, 22 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,23 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня
Курс доллара
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 22 мая

Курс евро не изменился. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,30 грн/евро.

Курс злотого на 22 мая

21 мая НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,05 грн/злот. 22 мая курс установили на уровне 12,07 грн/злот, что на 2 копейки меньше.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют - последние новости Украины

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

16:33Экономика
Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:59Синоптик
В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Последние новости

17:03

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

16:56

Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

16:44

Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

16:41

Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

16:33

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
16:24

Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

16:12

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

15:59

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:56

Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

Реклама
15:47

Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйкиВидео

15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

Реклама
14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

14:05

Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

14:03

Кто зарабатывает больше всех: ученые назвали самые успешные знаки зодиака

13:50

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

13:29

Ночь за 80 тыс. гривен: Решетник с женой уехали в Турцию побыть наедине

13:26

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

13:23

Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

13:16

Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

13:09

Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

13:05

Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолетаВидео

12:40

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40

Знают далеко не все: как часто на самом деле нужно менять удлинитель

12:26

Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

12:23

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области и ударах по РФ - детали

12:12

Не случайно: что означает куриное яйцо у двери и как его убрать

Реклама
11:55

В Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревнюВидео

11:54

Алушта - "юг России": украинский блогер рекламирует отели оккупантов в своих видеоВидео

11:53

Борьба с пыреем: как избавиться от врага №1 в садуВидео

11:44

"Путин хочет завершить войну": СМИ узнали о сроках и условиях Кремля

11:36

Водителям рекомендуют обходить некоторые мойки: могут повредить автомобильВидео

11:12

Зачем России нужно участие Беларуси в войне: эксперт раскрыл замысел врага

11:12

Перец будет свежим и хрустящим неделями: названо идеальное место для хранения

11:05

Владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке

10:47

В Украине могут начаться перебои с газом: неутешительный прогноз нардепа

10:34

Путин определил новые цели в НАТО: где Россия может открыть второй фронтВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять