Рост минималки в Украине до 6,5 тысяч перенесли на конец 2021 года

Минималка в Украине - какое повышение отложили до конца 2021 / capital.ua

Власти передумали выполнять свое обещание, что минимальная зарплата в Украине вырастет до 6,5 тысяч гривен в июле 2021.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил сегодня, что повышения минимальной заработной платы до указанного уровня украинцам придется ждать до начала декабря следующего года.

Впрочем, одно повышение минималки в первом полугодии все же будет: с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен.

"1 июля планировалось повышение до 6500 грн, сейчас будет 1 декабря. Это объясняется тем, что такие шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и решили, что нам нужно отложить это повышение", – пояснил Марченко.

Напомним, что накануне, 26 ноября, Минфин завершил переговоры с МВФ: украинская сторона презентовала своему ключевому кредитору параметры проекта госбюджета на 2021 год. По итогу специалисты фонда утвердили предложенные цифры.

Отметим, что минимальная зарплата в 2020 году составляет 4723 грн в месяц. При этом минимальная зарплата в Украине 2020 чистыми на руки (то есть после вычета всех налогов – НДФЛ 18% и 1,5% военного сбора) составляет 3802,01 грн.

Как теперь вырастет минимальная зарплата в Украине в 2021 году

1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен;

1 декабря 2021 года – 6,5 тысяч гривен.

Минимальная зарплата в Украине: последние новости