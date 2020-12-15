Стало известно, кто может вернуть себе ЕСВ за 2020 год

В Украине стартовала еще одна программа компенсации для бизнеса из-за локдауна 2021.
Предприниматели Украины смогут вернуть себе Единый социальный взнос (ЕСВ), уплаченный за 2020 год. В Минэкономики объяснили, кто сможет воспользоваться такой компенсацией.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, единовременную компенсацию за ЕСВ получат только юридические лица, которые, по правилам локдауна, с 8 по 24 января 2021 обязаны приостановить свою работу.
При этом на возмещение имеют право лишь те компании, у которых по состоянию на 10 декабря 2020 года (дата вступления в силу закона о локдауне) нет задолженности по уплате ЕСВ.
Размер единовременной компенсации индивидуален. Он рассчитывается как среднее значение ЕСВ, который уплачен за последние десять месяцев.
Чтобы получить помощь, бизнесменам нужно подать в свою налоговую службу (где они стоят на учете) заявление в электронной форме, используя средства квалификационного электронной подписи. Сделать это надо до 21 декабря.
Массовые протесты ФОПов: что известно
- 15 декаюря в Киеве проходит новая масштабная акция протеста движения SaveФОП. Предприниматели собрались под стенами Рады. Они требуют разрешить им работать во время локдауна в Украине, что намечен на период с 8 по 24 января 2021 года.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.