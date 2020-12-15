Стало известно, кто может вернуть себе ЕСВ за 2020 год

ЕСВ 2020 - Кому в Украине разрешили вернуть себе налог / УНИАН

Предприниматели Украины смогут вернуть себе Единый социальный взнос (ЕСВ), уплаченный за 2020 год. В Минэкономики объяснили, кто сможет воспользоваться такой компенсацией.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, единовременную компенсацию за ЕСВ получат только юридические лица, которые, по правилам локдауна, с 8 по 24 января 2021 обязаны приостановить свою работу.

При этом на возмещение имеют право лишь те компании, у которых по состоянию на 10 декабря 2020 года (дата вступления в силу закона о локдауне) нет задолженности по уплате ЕСВ.

Размер единовременной компенсации индивидуален. Он рассчитывается как среднее значение ЕСВ, который уплачен за последние десять месяцев.

Чтобы получить помощь, бизнесменам нужно подать в свою налоговую службу (где они стоят на учете) заявление в электронной форме, используя средства квалификационного электронной подписи. Сделать это надо до 21 декабря.

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