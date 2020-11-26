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Украинцы заплатят больше за электричество: в Минэнерго назвали сроки

26 ноября 2020, 10:59

В Украине необходимо пересмотреть механизм перекрестного субсидирования, считает Юрий Бойко.

тарифы, электричество, счетчик
Украинцев ждет новое повышение тарифов / for-ua.com

Одним из важных вопросов в энергетическом секторе Украины является пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

Об этом новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил во время своего первого брифинга, трансляция которого проходила на YouTube-канале Минэнерго.

"Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день в том числе в информ-поле присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения", - сказал он.

И.о. главы Минэнерго подчеркнул, что действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку. "На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию 1 копейку производителю 1 копейку", — пояснил и.о. министра.

По его словам, в Украине средневзвешенная стоимость транспортировки электроэнергии от станции до здания, включая тариф на передачу НЭК Укрэнерго, тариф оператора системы распределения и тариф на поставку от поставщика, составляет 1 гривна 03 копейки за кВт-ч.

"Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой Энергоатом и Укргидроэнерго продают электроэнергию для Гарантированного покупателя по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка", - пояснил глава ведомства.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с января 2021 года в Украине ожидается рост тарифов на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей, заявила член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий. Причиной стало то, что в Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки.

  • Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила постановление, которым с января 2021 года для 19 облэнерго будет установлено стимулирующее тарифообразование.
  • Регулятор установил стимулирующее тарифообразование на услугу по распределению электроэнергии, а именно 3% доходность на "старую" базу активов и доходность 16,47% на "новую" базу активов.
  • Решение НКРЭКУ коснулось 19 облэнерго.
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