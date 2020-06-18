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В Метинвесте рассказали о модернизации аглофабрики в Мариуполе

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича на своей аглофабрике планирует к осени завершить наладку оборудования газоочистных сооружений, что позволит снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу до евростандартов.

18 июня 2020, 14:09
Мариуполь,меткомбинат им. Ильича,меткомбинат
На ММК имени Ильича завершают реконструкцию систем очистки / ilyich.com.ua

В группе Метинвест в ходе виртуального пресс-тура на ММК имени Ильича рассказали о ходе реконструкции газоочистных сооружений аглофабрики. Этот проект является самым крупным экологическим проектом в истории независимой Украины, на реализацию которого было направлено почти 150 миллионов долларов.

Более 50 лет с момента создания аглофабрики, 80 процентов выбросов от всего предприятия образовывались именно на аглофабрике, что составляло до 40 процентов общих выбросов в атмосферу по городу Мариуполь, где находится комбинат.

Экологическая модернизация аглофабрики стартовала еще в 2012 году – тогда были разработаны общие концепции и общие технические решения по типу газоочистных сооружений, которые могли бы решить эту проблему. А в 2014 году проект модернизации перешел в активную фазу, главной целью которого является приведение выбросов фабрики в полное соответствие европейским стандартам. Оборудование и необходимые технологии для проекта поставила итальянская компания Termokimik Corporation.

Техническое решение предусматривает сложную двухступенчатую процедуру очистки агломерационных газов. На первом этапе с помощью итальянских фильтров производится грубая очистка, после чего происходит тонкая очистка, представляющая собой систему рукавных фильтров, которые доочищают пыль до требуемого уровня по содержанию в соответствии с проектными параметрами и производит удаление серных соединений.

Такие комплексы газоочистки были построены на всех 12 комплексах машинах аглофабрики, как с горячей, так и с холодной стороны, три из которых успешно эксплуатируются в течение года, а остальные работают в тестовом режиме.

"В этом году мы подошли к финишу – в полном объеме завершены строительно-монтажные работы, и сейчас по многим агрегатам находимся в режиме их тестовых испытаний. На данный момент проводим испытания на 9 машинах газоочистного оборудования комплекса. К концу этого года мы выйдем на европейские стандарты по уровню выбросов на аглофабрике, что в полной мере соответствует взятыми нами публичными обязательствами перед общественностью города Мариуполь", - рассказал генеральный директор аглофабрики Тарас Шевченко в ходе виртуального пресс-тура Группы Метинвест на ММК имени Ильича.

По словам Шевченко, реализация этого проекта на аглофабрике позволит снизить выбросы в окружающую среду на 90 процентов, а в Мариуполе – на треть снизить уровень запыленности. До карантина испытания находились под контролем итальянских специалистов, которые из-за пандемии были вынуждены вернуться в Италию, что несколько замедлило процесс выполнения пусконаладочных работ. Однако сейчас вопросы по наладке стараются решать дистанционно.

Полностью завершить процесс наладки на комбинате прогнозируют уже к осени.

Метинвест ММК им. Ильича Тарас Шевченко
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