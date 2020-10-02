УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины

2 октября 2020, 22:46

Санкции против Минска невыгодны Киеву, так как торговля между странами является взаимовыгодной.

Беларусь и санкции - Киев назвал условие введения экономических санкций
Беларусь и санкции - Киев назвал условие введения экономических санкций / УНИАН

Киев планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, однако не намерен вводить экономические или торговые санкции – если экономику Беларуси не начнет контролировать Россия, уточнили в МИД Украины.

"Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", – рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его словам, санкции против Минска невыгодны Киеву, так как торговля между странами является взаимовыгодной.

Впрочем, всё может измениться, если белорусские предприятия перейдут под контроль России.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", – пояснил Кулеба.

Санкции против режима Лукашенко

Санкции против Беларуси Дмитрий Кулеба новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:03
Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог
22:56
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
22:46
Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины Видео
22:45
В Украину идет потепление: каким областям повезло
22:07
В Украину завезли первые вакцины от опасных штаммов гриппа
22:02
Кернес и Байден получили свои тесты на коронавирус Видео
21:44
"И сисю, и писю": голая Леся Никитюк показала сочную фигуру на пикантном фото
21:28
В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси Видео
21:09
В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте Видео
21:05
Кровавая катастрофа под Харьковом: родственникам начали выдавать тела погибших
20:37
В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов
20:33
Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight Видео
20:17
Ученых поразил сок, который реально продлевает жизнь Видео
20:05
В Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом
19:57
Главная опасность Covid-19 для окружающих: Комаровский опроверг новый миф Видео
19:49
Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
19:35
Константин Войтенко раскрыл свои принципы воспитания детей
19:24
Коровы и самогон: Третьякова шокировала своими планами на будущее
18:57
Урезание субсидий и больше денег силовикам: Зеленский подписал новый закон Видео
18:24
Украинские школьники могут уйти на каникулы намного раньше - в чем причина
18:13
Ведьмы 2020 - дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
18:11
"Виновна – Россия": российская журналистка сожгла себя у МВД
18:06
У Лукашенко приняли решение отозвать послов Беларуси из Польши и Литвы Видео
17:36
В центре Киева прогремел взрыв у здания ВАКС: последствия и возможная причина
17:05
В Армении назвали главное условия мира в Нагорном Карабахе Видео
16:57
Эрдоган призвал Азербайджан освободить Нагорный Карабах от оккупации Видео
16:51
Под Киевом порядка 100 неизвестных незаконно захватили нефтебазу. В "БРСМ-Нафта" подозревают Куфтырева Видео
16:37
"Яркие романы": астролог раскрыл, кого ждет страстное начало октября Видео
16:36
Военная помощь Баку: скандал со "слугой народа" получил продолжение Видео
16:28
Дуа Липа записала клип на песню Levitating Featuring DaBaby Видео
16:00
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
15:44
Трихолог рассказала, как уберечь волосы от выпадения Видео
15:42
Лукашенко избежал санкций: в ЕС приняли решение по режиму Беларуси Видео
15:06
"Еще вспомнишь мои слова": Кадыров ответил Навальному на обвинения в адрес Путина Видео
15:05
Повышение минималки учителей заморозят: что известно о планах Кабмина Видео
15:00
Внимание, инфаркт: врачи показали необычный симптом в ногах Видео
14:25
Тело Тесака отказались выдавать накануне похорон – адвокат
14:11
Армия Армении приведена в состояние полной боевой готовности Видео
13:39
Война за Карабах: Аваков резко высказался о военной помощи Киева Видео
13:29
В Армении сделали заявление о дальнейших планах по Нагорному Карабаху Видео
13:14
"Я была малышкой": Юлия Панкова рассказала о безответной любви
13:04
Путин провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили президенты РФ и Беларуси Видео
13:03
У кандидата на пост мэра Стрыя от Свободы нашли российский паспорт и бизнес
12:48
Война в Нагорном Карабахе: Пашинян разразился новыми обвинениями против Турции Видео
12:46
"Белорусская область РФ": астролог рассказал, быть ли союзному государству
12:43
"Киевгума" - производитель качественных защитных костюмов для врачей заинтересовал Европу новости компании
12:33
Сторонники Лукашенко предложили "перенести" столицу Украины в поселок Видео
12:30
Минск заговорил о разрыве дипотношений: Беларусь ответила на санкции ЕС Видео
12:24
Billie Eilish выпустила клип No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде Видео
12:17
Смерть сотрудницы посольства США: погибшая оказалась женой военного пресс-атташе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять