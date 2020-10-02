Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины

Беларусь и санкции - Киев назвал условие введения экономических санкций / УНИАН

Киев планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, однако не намерен вводить экономические или торговые санкции – если экономику Беларуси не начнет контролировать Россия, уточнили в МИД Украины.

"Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", – рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его словам, санкции против Минска невыгодны Киеву, так как торговля между странами является взаимовыгодной.

Впрочем, всё может измениться, если белорусские предприятия перейдут под контроль России.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", – пояснил Кулеба.

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