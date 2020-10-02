Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины

Санкции против Минска невыгодны Киеву, так как торговля между странами является взаимовыгодной.
Киев планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, однако не намерен вводить экономические или торговые санкции – если экономику Беларуси не начнет контролировать Россия, уточнили в МИД Украины.
"Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", – рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.
По его словам, санкции против Минска невыгодны Киеву, так как торговля между странами является взаимовыгодной.
Впрочем, всё может измениться, если белорусские предприятия перейдут под контроль России.
"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", – пояснил Кулеба.
Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко. Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.