В ЦИК одернули Порошенко и Зеленского из-за дебатов и напомнили о "незаконной агитации"

До установления результатов голосования проведение предвыборной агитации является нарушением, подчеркнули в Центризбиркоме.
Дискуссия, развернувшаяся относительно дебатов до официального установления результатов голосования в первом туре выборов может рассматриваться как предвыборная агитация, заявили в Центризбиркоме.
"Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования. Поэтому до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", - сказано в заявлении ЦИК.
Кроме того, также обращается внимание на то, что проведение дебатов организовывает исключительно Национальная общественная телерадиокомпания на Общественном телевидении.
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"Теледебаты за счет средств государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 №472 местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - напомнили в ЦИК.
Также в Центризбиркоме отметили, что кандидаты имеют право за счет средств своего избирательного фонда проводить предвыборную агитацию в форме дебатов.
При этом телеорганизации могут за счет средств избирательных фондов кандидатов организовывать теледебаты между ними как цикл передач в прямом эфире между 19 и 22 часами.
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Кроме того, в ЦИК призвали всех, пока не подведены итоги первого тура выборов и не назначен второй тур, не манипулировать общественным мнением относительно проведения дебатов.
Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.
В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.
На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.
Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.
В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.