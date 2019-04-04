В ЦИК одернули Порошенко и Зеленского из-за дебатов и напомнили о "незаконной агитации"

В ЦИК прокомментировали вероятные дебаты между кандидатами в президенты / "Хвиля"

Дискуссия, развернувшаяся относительно дебатов до официального установления результатов голосования в первом туре выборов может рассматриваться как предвыборная агитация, заявили в Центризбиркоме.

"Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования. Поэтому до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", - сказано в заявлении ЦИК.

Кроме того, также обращается внимание на то, что проведение дебатов организовывает исключительно Национальная общественная телерадиокомпания на Общественном телевидении.

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"Теледебаты за счет средств государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 №472 местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - напомнили в ЦИК.

Также в Центризбиркоме отметили, что кандидаты имеют право за счет средств своего избирательного фонда проводить предвыборную агитацию в форме дебатов.

При этом телеорганизации могут за счет средств избирательных фондов кандидатов организовывать теледебаты между ними как цикл передач в прямом эфире между 19 и 22 часами.

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Кроме того, в ЦИК призвали всех, пока не подведены итоги первого тура выборов и не назначен второй тур, не манипулировать общественным мнением относительно проведения дебатов.

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

В частности, он потребовал, чтобы Порошенко в случае согласия заявил, что встретится не с "марионеткой Кремля или Коломойского", а с кандидатом в президенты. Еще одним условием была необходимость медицинского освидетельствования перед встречей.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.