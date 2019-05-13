Советник Зеленского сказал, какого министра точно посоветовал бы заменить

Советник Владимира Зеленского Иван Апаршин поделился, что точно посоветовал бы заменить главу Минобороны Степана Полторака / Скриншот видео с youtube.com

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что точно посоветовал бы заменить министра обороны Степана Полторака.

Зеленский может не воспринять позицию советника, рассказал Апаршин в интервью Громадському.

По словам собеседника, он общается с главой Минобороны.

"…Если ко мне будут вопросы что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту — найти нового кандидата на пост министра обороны", — сказал Апаршин.

Советник отметил, что если у Зеленского возникнет вопрос, и триумфатор выборов захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях, он выскажет свою позицию, но это не значит, что новоизбранный президент воспримет его позицию.

Напомним, в Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019, в котором приняли участие действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Креативщик избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк говорил, что у новоизбранного президента представят обществу свои кандидатуры, в частности, на пост министра обороны, министра иностранных дел, начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, главы СБУ, генпрокурора после того, как его команда зайдет в Администрацию президента (после инаугурации).