Советник Зеленского сказал, какого министра точно посоветовал бы заменить

Советник новоизбранного президента отметил, что триумфатор выборов может не воспринять его позицию.
Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что точно посоветовал бы заменить министра обороны Степана Полторака.
Зеленский может не воспринять позицию советника, рассказал Апаршин в интервью Громадському.
По словам собеседника, он общается с главой Минобороны.
"…Если ко мне будут вопросы что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту — найти нового кандидата на пост министра обороны", — сказал Апаршин.
Советник отметил, что если у Зеленского возникнет вопрос, и триумфатор выборов захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях, он выскажет свою позицию, но это не значит, что новоизбранный президент воспримет его позицию.
Напомним, в Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019, в котором приняли участие действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.
Креативщик избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк говорил, что у новоизбранного президента представят обществу свои кандидатуры, в частности, на пост министра обороны, министра иностранных дел, начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, главы СБУ, генпрокурора после того, как его команда зайдет в Администрацию президента (после инаугурации).