В Тернополе, Мариуполе и Кропивницком мэры сохранили должность после выборов

Для некоторых мэров выборы завершились победой в первом туре / УНИАН

В Тернополе, Кропивцницком и Мариуполе местные выборы закончились победой прежних мэров, они стали победителями предвыборной гонки в первом туре.

Как сообщает городской совет Кропивницкого на своей странице в Facebook, избирательная комиссия Мариуполя со ссылкой на протокол результатов выборов, в этих городах не будет второго тура выборов.

За действующего мэра Кропивницкого Андрея Райковича проголосовали 53,53% избирателей.

За действующего мэра Тернополя Сергея Надала проголосовали 74,59% горожан.

В Мариуполе Вадим Бойченко получил 64,57% голосов избирателей. Кроме него было еще 4 претендента на пост мэра.

Местные выборы в Украине - новости: