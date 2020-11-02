В Тернополе, Мариуполе и Кропивницком мэры сохранили должность после выборов

Руководители набрали более 50% голосов избирателей уже в первом туре.
В Тернополе, Кропивцницком и Мариуполе местные выборы закончились победой прежних мэров, они стали победителями предвыборной гонки в первом туре.
Как сообщает городской совет Кропивницкого на своей странице в Facebook, избирательная комиссия Мариуполя со ссылкой на протокол результатов выборов, в этих городах не будет второго тура выборов.
За действующего мэра Кропивницкого Андрея Райковича проголосовали 53,53% избирателей.
За действующего мэра Тернополя Сергея Надала проголосовали 74,59% горожан.
В Мариуполе Вадим Бойченко получил 64,57% голосов избирателей. Кроме него было еще 4 претендента на пост мэра.
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