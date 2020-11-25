Выборы мэра Дрогобыча: названо имя победителя

Мэра Дрогобыча переизбрали на второй срок / УНИАН

Действующий мэр Дрогобыча (Львовская область) Тарас Кучма (самовыдвиженец) по результатам второго тура выборов переизбран городским главой.

Об этом говорится в сообщении на сайте гражданской сети ОПОРА - за Кучму свои голоса отдали 13 103 избирателя, или 50,63%.

Его конкурент, Андрей Веселий (самовыдвиженец), набрал 12 598 голосов, или 49,2%.

55-летний Кучма в 2006-2010 годах был депутатом Дрогобычского городского совета, в 2014-2015 годах - доброволец батальона имени генерала Кульчицкого. Кучме присвоили звание офицера, в 2015 году был избран мэром Дрогобыча от партии Народный контроль.

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