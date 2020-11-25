Выборы мэра Дрогобыча: названо имя победителя

За Тараса Кучму проголосовало 13 103 избирателя, или 50,63%.
Действующий мэр Дрогобыча (Львовская область) Тарас Кучма (самовыдвиженец) по результатам второго тура выборов переизбран городским главой.
Об этом говорится в сообщении на сайте гражданской сети ОПОРА - за Кучму свои голоса отдали 13 103 избирателя, или 50,63%.
Его конкурент, Андрей Веселий (самовыдвиженец), набрал 12 598 голосов, или 49,2%.
55-летний Кучма в 2006-2010 годах был депутатом Дрогобычского городского совета, в 2014-2015 годах - доброволец батальона имени генерала Кульчицкого. Кучме присвоили звание офицера, в 2015 году был избран мэром Дрогобыча от партии Народный контроль.
Местные выборы 2020 в Украине
- В воскресенье, 22 ноября, в Украине прошел второй тур местных выборов. Повторное голосование было назначено в 11 городах. В частности, мэров выбирали жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянска, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс.
- Как сообщили в ЦИК, на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка во втором туре выборов городских голов составила 29,53%.
- В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
- По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
- Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.
Автор: Екатерина Трохимчук