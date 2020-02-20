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Желтый маникюр 2020 весна – самый красивый весенний маникюр фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 февраля 2020, 05:18

Ногти цвета яичного желтка в сочетании с белыми ногтями – потрясающая основа для всевозможных цветочных принтов.

  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram
  • Желтый маникюр 2020 весна Instagram

Шаг за шагом, весна уже вливается в нашу жизнь солнечными лучами. Не успеем оглянуться, как все внезапно расцветет, и мы начнем меняться.

Мы стоим на пороге весны, которая не приемлет темных и тусклых красок. Весна окутывает нас цветами, нежностью и обилием ярких оттенков во всем.

Не протестуйте, возьмите от солнечных деньков, пропитанных ароматом нарциссов, ландышей, подснежников, тюльпанов и сирени, все самое лучшее.

Сияйте, словно звезда в небе, и побольше улыбайтесь, а чтобы улыбка не покидала ваше лицо, сделайте жизнерадостный желтый маникюр, ведь желтый - самый главный цвет весны 2020.

Главред собрал модные идеи дизайна желтых ногтей 2020 весна в фотогалерею – обязательно оцените эту невероятную красоту, которая вдохновляет.

Желтый маникюр 2020 весна – большие тренды

Желтый маникюр хищный принт

В 2020 году в моде яркий хищный принт. Сделайте нежную, цвета шкурки банана, основу, и ноготок на безымянном пальце украсьте леопардовым принтом. Можно, кстати, добавить и довольно популярный принт зебра – получится очень крутой весенний маникюр.

Нежный маникюр желтый с цветами

Ногти цвета яичного желтка в сочетании с белыми ногтями – потрясающая основа для всевозможных цветочных принтов. Листья, цветочки, веточки – смело рисуйте их на своих ногтях, и весна вам скажет спасибо!

Матовый желтый маникюр

Насыщенный желтый или его более бледный оттенок вполне самодостаточны, поэтому создавайте матовый маникюр и наслаждайтесь теплотой цвета. Вам точно будет все время казаться, что у вас на руках поселилось настоящее солнце. Знайте, это очень стильный маникюр весна 2020!

Красивый маникюр омбре желтый

Желтый цвет очень красиво разливается на тона, и смотреть на эту красоту можно бесконечно. Усилить эффект можно при помощи белого – сделайте несколько ноготков снежно-белыми, и вы будете в восторге.

Креативный желтый маникюр с надписями

Без надписей на ногтях пока никак. И если зимой всевозможные мотивирующие и не очень слова оживали в основном на нюдовых ногтях, то мода 2020 весна требует фонтана эмоций. Надписи на ногтях желтого цвета - вот что будет в моде весной!

Элегантный маникюр желто-черный

Нейл-стилисты советуют комбинировать желтый цвет с черным – это очень удачное сочетание. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества. Это может быть комбинированный желто-черный маникюр весенний, или желтый с черными абстрактными рисунками.

Желтый маникюр с точками

Модная тенденция 2020 – это ногти с большой точкой по центру каждого ноготка – ближе к основанию. Не упустите возможность выглядеть модно – сделайте яркий маникюр желтый с точками.

Читайте такжеМодные пальто - названы самые горячие тренды весны 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, французский маникюр в 2020 году вернулся в тренды, и он постоянно меняется. Весенний маникюр френч становится более ярким. Сделайте нюдовую основу, а улыбку – цвета оранжевого щербета или салатовую – получится самый модный френч сезона весна 2020. 

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