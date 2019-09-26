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Лучше избавиться: названы вредные для здоровья предметы обихода

26 сентября 2019, 07:15

Многие украинцы и не подозревают, какую опасность в себе таят обычные предметы быта.

Пластик
Пластик / euronews.com

Многие украинцы пользуется привычными предметами обихода и не подозревают, насколько они вредны для здоровья. Так, некоторые вполне обычные для обычного человека предметы могут вызывать опасные, а иногда и смертельные заболевания.

Самыми опасными в данном списке оказались дезодоранты. Отмечается, что популярные средства для борьбы с потом содержат парабены, которые мозгует накапливаться в организме и фактически отравляют его.

Краски для волос и татуировок могут вызвать рак. Согласно исследованию, люди с татуировками чаще подвержены развитию меланом из-за содержания кобальта и алюминия в кристаллах. В свою очередь, финские ученые доказали, что у женщин с ненатуральным цветом волос чаще диагностируют рак молочной железы.

При этом небезопасным является и распространенные среди женской половины человечества лак для ногтей. Косметическое средство содержит множество химикатов, в том числе толуол, формальдегид, дибутилфталат. Указанные вещества нарушают целостность клеток и могут вызвать онкологические заболевания.

Кроме того, опасность для здоровья таит в себе пластиковая и тефлоновая посуда. Сообщается, что пластик выделяет вещество бисфенол-А, которые является провокатором онкологии. По мнению ученых, некоторое составляющие тефлона также вызывают рак.

Напомним, что ранее ученые доказали, что загрязнение питьевой воды могло стать причиной тысяч случаев заболевания раком.

здоровье дезодорант краска пластик
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