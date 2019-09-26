Лучше избавиться: названы вредные для здоровья предметы обихода

Пластик / euronews.com

Многие украинцы пользуется привычными предметами обихода и не подозревают, насколько они вредны для здоровья. Так, некоторые вполне обычные для обычного человека предметы могут вызывать опасные, а иногда и смертельные заболевания.

Самыми опасными в данном списке оказались дезодоранты. Отмечается, что популярные средства для борьбы с потом содержат парабены, которые мозгует накапливаться в организме и фактически отравляют его.

Краски для волос и татуировок могут вызвать рак. Согласно исследованию, люди с татуировками чаще подвержены развитию меланом из-за содержания кобальта и алюминия в кристаллах. В свою очередь, финские ученые доказали, что у женщин с ненатуральным цветом волос чаще диагностируют рак молочной железы.

При этом небезопасным является и распространенные среди женской половины человечества лак для ногтей. Косметическое средство содержит множество химикатов, в том числе толуол, формальдегид, дибутилфталат. Указанные вещества нарушают целостность клеток и могут вызвать онкологические заболевания.

Кроме того, опасность для здоровья таит в себе пластиковая и тефлоновая посуда. Сообщается, что пластик выделяет вещество бисфенол-А, которые является провокатором онкологии. По мнению ученых, некоторое составляющие тефлона также вызывают рак.