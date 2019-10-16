Диетологи развенчали мифы о шаурме

Есть шаурму стоит один раз в два-три месяца / Patee. Рецепты

Бытует мнение, что шаурма - не только вкусное, но и в какой-то степени полезное блюдо. Даже президент Украины Владимир Зеленский не брезгует уличным фаст-фудом и в случае чего может "заморить червячка" шаурмой. Однако, диетологи настаивают, что шаурма – вредное блюдо, и ему не место в меню человека, который заботится о своем здоровье.

С одной стороны, в шаурме ничего особо вредного нет. Блюдо состоит из куриного мяса (протеины), овощей (клетчатка) и бездрожжевой лепешки (питта - один из полезных видов хлеба). Однако, проблема в том, что довольно полезные продукты поливают жирным соусом. Причем сделан этот соус на основе майонеза, а это уже гидронизированные жиры или трансжиры, то есть однозначный вред.

Еще одна составляющая шаурмы – мясо – готовится на гриле, а в этом процессе активно образуются вредные гликированные белки. Все адепты здорового питания в один голос утверждают, что лучшие способы приготовления мяса - это мультиварка либо духовка и фольга.

Оставляет желать лучшего и калорийность шаурмы – одна "потянет" на 600 килокалорий, а это треть дневной нормы калорий для девушки весом в 50-55 кг. Диетологи предупреждают, что если употреблять шаурму часто, тот избыток быстро перерастет в лишние килограммы.

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что из-за питты у продукта еще и высокий гликемический индекс. Поэтому не стоит увлекаться шаурмой, если есть проблемы с высоким сахаром в крови.

В целом, шаурма - не самый вредный на свете продукт, но и полезной ее назвать сложно. В связи с этим диетологи рекомендуют есть шаурму один раз в два-три месяца.

Напомним, ранее ученые рассказали о последствиях, с которыми могут столкнуться мужчины, любящие побаловать себя фастфудом. В частности, чрезмерное употребление гамбургеров может привести к падению уровня тестостерона, что негативно влияет на способность мужчин к зачатию.