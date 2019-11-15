"Реальная угроза жизни": Комаровский указал на важную обязанность родителей

Родители обязаны показывать сыпь ребенка врачу, сказал Евгений Комаровский / УНИАН

Родители обязаны показывать врачу любую сыпь, появившуюся на теле ребенка, поскольку она может быть симптомом болезни, которая несет реальную угрозу для жизни.

Сыпь чаще всего свидетельствует об инфекционном заболевании, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в эфире своей программы - Школа доктора Комаровского.

Врач отметил, что у взрослых сыпь появляется намного реже, чем у детей.

"…Сыпь, как правило, именно у детей не очень опасна, но поскольку есть несколько состояний, при которых сыпь - симптом болезни, которая реальная угроза жизни, то давайте раз и навсегда договоримся - любую сыпь… вы обязаны показывать врачу…", - заявил он.

По словам педиатра, другой вопрос, что есть сыпи, которые можно показать завтра утром, а есть сыпи, когда надо хватать малыша и бежать.

"…Чаще всего сыпь - это инфекция… Очень мало есть инфекционных болезней, при которых сыпи не бывает никогда… Сыпь может быть аллергическая… Очень часто причина появления сыпи - нарушение гигиенических правил ухода…", - сказал Комаровский.

Медик добавил, что сыпь лучше всего сразу показать семейному врачу с помощью смартфона - сбросить фото или видео.

Ранее Евгений Комаровский объяснил, почему дети плачут и назвал три ключевые причины. Педиатр подчеркнул, что одной из главных причин плача является инстинкт звать на помощь криком.