Диетолог объяснила, как есть все и не толстеть

Когда нельзя есть - можно пить вино с водой, посоветовала эксперт.
Диетолог, эксперт по правильному питанию Ольга Усенко сообщила, что можно есть все и не толстеть, есть способ, который сработает на 100% - нужно отказываться от еды после 18:00 и не завтракать ранее 8:00.
Такой способ сбережения фигуры подходит тем, кто хочет во время отдыха съесть больше обычного или включить в рацион то, что не ест обычно, поделилась Усенко на своей странице в Instagram.
Эксперт подчеркнула, что фишка метода заключается в том, что между приемами пищи есть разрыв в 14 часов.
"Главное - не есть после 18:00 и не завтракать ранее 8:00! Это касается и алкоголя, хотя вино с водой… я бы разрешила пить вам после 18:00, но без еды...", - подчеркнула она.
Ранее диетолог Мария Дубская сообщила, что людям, которые хотят сберечь фигуру, во время празднования Нового года стоит отказаться от майонеза, шампанского, жирного мяса и мясных продуктов, а также от солений и сладостей.