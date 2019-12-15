Съел и полысел: названы 10 продуктов, от которых выпадают волосы

Названы продукты, которые вызывают облысение / Instagram

Не все продукты полезны. И даже среди тех, которые, казалось бы, должны нести только пользу здоровью человека, нашлись "паразиты".

Будете удивлены, но зимой, особенно в преддверии Нового года, практически у каждого дома присутствуют продукты, которые убивают здоровье волос.

Эксперты во всеуслышание заявили, что пастеризованное молоко, мандарины, колбаса, ананас, лимон, газировки, зелёный горошек, фисташки, чеснок и кокос способны спровоцировать раннее облысение.

"Переизбыток витамина С и недостаток кальция, клетчатки и полинасыщенных жиров омега-3 вызывают диффузное облысение. Поэтому в рацион следует добавит продукты с витамином А и Е. Это молочные и печёночные продукты", - отметили врачи-трихологи, передают росСМИ.

К сожалению, исследование показало — 87% домохозяек на Новый год кроме сыра ничего из молочных продуктов не ставит на стол, а печёночные в основном котлеты повышенной калорийности.

К слову, в списке самых опасных продуктов мандарины и колбаса оказались не случайно. Они влияют на раннюю седину. Жирная пища с повышенным содержанием магния и преобладанием витамина С влияет на раннюю старость. Как альтернатива — в день можно съедать не более 2 мандарин в день и покупать только колбасу сухого копчения с пониженным содержанием жиров.

Также врачи подчеркнули, что пастеризованное молоко вредно для роста волос, поскольку вызывает увеличение количества кожного сала. Жирная кожа головы – жирные волосы – постоянное раздражение – инфекции – выпадение волос. Цепочка горя и бедствий.

Газированные напитки считаются одним из самых высококислотных продуктов, напичканных сахаром и разной химической дрянью. Их частое употребление чревато плохим питанием кожи головы и волос и их выпадением.

А чеснок, фисташки и кокос богаты селеном. Правда, суточная доза селена для взрослых составляет 55 мкг для женщин и 70 мкг для мужчин. Если эти показатели превышены, волосам грозит выпадение.

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