Черное Рождество – магнитные бури подкосят на праздник, как себе помочь

Трехдневный ад – магнитные бури на Рождество 2019 удавят здоровье / фото: donbass.ua

Магнитные бури, продлящиеся 3 дня подряд, с 25 по 27 декабря 2019 подпортят украинцам католическое Рождество.

Магнитная удавка прижмет метеозависимых людей, навязав им головные боли и внезапные головокружения, плохой сон и апатию, подкосит работоспособность и любовь к жизни.

NASA прогнозирует магнитные бури 25 декабря, 26 декабря и 27 декабря 2019 – в три балла каждая. Это не очень много. Но сказывается продолжительность – три дня подряд.

К тому же симптомы будут не слишком сильными – но зудяще неприятными, словно подживающая, но никак не заживающая ранка.

Прогноз магнитных бурь на конец декабря 2019

Чтобы помочь себе при магнитных бурях, стоит

не злоупотреблять алкоголем на праздники;

не переедать жирной и острой пищи;

высыпаться;

побольше гулять на свежем воздухе;

пить побольше воды и травяных чаев.

Внимательнее стоит следить и за своим настроением. Во время магнитных бурь в конце декабря 2019 возможны скачки не только давления, но и настроения. Из-за них – ссоры и скандалы, которые только усугубят ситуацию. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

В общем и целом, ближайшие дни стоит провести спокойно и максимально приятно для себя.

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 читайте в нашем материале Магнитные бури января 2020 – когда тряхнет максимально. Первая магнитная буря января 2020 подстерегает людей сразу после новогодних праздников.