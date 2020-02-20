Названо идеальное время для чашки кофе

Кофе нужно пить в определенное время / Фото kivahan.ru

В зависимости от времени поступления кофеина в организм, чашка кофе может по-разному влиять на организм. В частности, если вы пьете кофе в неподходящие часы, то можете и не дождаться бодрости и прилива сил.

Невролог из США Стивен Миллер разобрался, когда наступает идеальное время для чашки кофе. По его словам, кофеманам нужно адаптироваться к ритму тела, которое выделяет много гормона стресса кортизола после пробуждения.

Если вы встаете в 7:30 утра, организм выделяет большую порцию кортизола в период с 8 до 9 утра. Он уже находится на максимально возможном уровне концентрации в этом временном периоде, и кофеин не в состоянии сделать в организме ровным счетом ничего. Второй отрезок всплеска кортизола наступает с 12:00 до 13:00, третий – с 17:30 до 18:30. Поэтому любой, кто пьет кофе в это время, упускает желаемый стимулирующий эффект кофеина.

Таким образом невролог сделал вывод, когда пить кофе утром. По его словам, лучшее время для утреннего кофе наступает с 9:30 до 11:30 утра.

Напомним, американские ученые опубликовали очередное исследование, по результатам которого кофеманы получили "индульгенцию". Оказалось, что кофе пить можно и даже нужно, особенно если хочешь жить дольше.

В частности, ученые из США определили минимальное количество кофе, необходимое для продления жизни. Оказалось, что если пить две чашки кофе в день, можно увеличить продолжительность жизни на два года, говорится в исследовании.