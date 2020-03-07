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Сколько есть яиц в день: ученые назвали безопасное количество

7 марта 2020, 03:07

Здоровью не навредит умеренное употребление яиц, выяснили исследователи.

Исследователи выяснили, что в среднем в день не стоит есть больше, чем одно яйцо
В среднем в день не стоит есть больше, чем одно яйцо, выяснили исследователи / УНИАН

Ученые проанализировали крупные исследования и пришли к выводу: чтобы не навредить своей сердечно-сосудистой системе, в день в среднем не стоит есть больше, чем одно яйцо.

Умеренное употребление яиц не навредит здоровью, сообщил автор исследования, которое проводила исследовательская группа, глава кафедры питания в Школе общественного здравоохранения им. Чана Гарвардского университета доктор Фрэнк Ху, сообщает CNN.

По его словам, большинство людей, которые приняли участие в исследованиях, в среднем не ели больше одного яйца в день.

"…Они могут съесть два яйца на завтрак, но только два или три раза в неделю. Таким образом, среднее потребление фактически меньше одного яйца в день", – объяснил доктор.

Для того, чтобы выяснить, сколько яиц можно есть в день, ученые изучили сведения крупных исследований, в которых приняли участие 215 тысяч мужчин и женщин.

Участники исследований не имели хронических заболеваний. Они утверждали, что за неделю принимали в пищу от одного до пяти яиц. За состоянием их здоровья следили на протяжении 34 лет.

Ранее в США ученые пришли к выводу, что человеку в неделю стоит съедать два яйца. В исследовании приняли участие 30 тысяч человек, сведения собирали на протяжении 17 лет.

яйца исследование
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