Чем запасаться на карантине: назван лучший продукт

Полукопченая колбаса долго хранится и хорошо утоляет голод / Фото pixabay.com

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, а в магазинах ввели ограничения по количеству покупателей на один квадратный метр, в связи с этим если уж украинцы попадают в помещение продуктового магазина, то сметают все с полок.

Диетолог из Японии дал совет, что нужно обязательно положить в свою корзину для продуктов. Оказалось, что это не гречка. По словам японского эксперта, самым подходящим продуктом для карантина является полукопченая колбаса, передает Медик форум.

В чем плюсы полукопченой колбасы по версии диетолога:

она не займет много места в холодильнике;

не портится даже при комнатной температуре, однако все же ее не стоит держать в тепле больше двух суток;

содержит достаточное количество белков и жиров, необходимых человеку для получения энергии.

Кроме того, с полукопченой колбасой можно приготовить множество блюд – добавлять в супы, блюда из картофеля, пасту и в различную выпечку. Также можно сделать бутерброд на скорую руку. Японский эксперт рекомендует во время карантина почаще проводить кулинарные эксперименты. По его словам, это поднимет настроение и отвлечет от плохих мыслей.

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Как сообщал Главред, диетолог Алена Юдина рассказала, как правильно питаться во время карантина, чтобы поддержать иммунную систему. Кроме того, эксперты назвали самые опасные диеты во время карантина, так как есть риск увеличить шансы на заражение китайским вирусом.