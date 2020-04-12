Уханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возросли

Коронавирусом можно заразиться во время прогулки / Reuters

Смертоносная уханьская зараза ввела в заблуждение ученых. Оказалось, что та социальная дистанция, о которой постоянно твердят с каждого "утюга", нисколько не спасает от коронавируса.

Путем проб и ошибок ученые из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) выяснили, что если оказаться в воздушном кильватере бегуна, велосипедиста или быстро проходящего мимо человека, то можно оказаться в облаке микроскопических капель.

Ученые выяснили, что "аэрозоль с опасными каплями" выделяется не только при кашле и чихании, но и при активном дыхании. На ее распространение влияет не только скорость впереди идущего, но и того, кто идет за ним. Более того, если на улице ветер, то он тоже эти капли переносит.

По словам ученых, меньше всего риск получить вирус при движении не сзади, а сбоку или по диагонали. Пешеходам, движущимся в одном направлении, нужно придерживаться дистанции в четыре-пять метров, для бегунов и при медленной езде на велосипеде расстояние нужно увеличить до 10 метров, при быстрой езде – до 20 метров.

При обгоне ученые предлагают делать пешеходам дугу, чтобы находиться на значительном расстоянии сбоку от того, кого нужно обогнать, пишут росСМИ со ссылкой на доклад ученых.

Читайте такжеУченые "лоханулись": названа новая безопасная дистанция, чтобы не заразиться Ковид-19Напомним, ранее исследователи из Финляндии предупредили, что облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел.

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – цитирует исследователей The Sun.