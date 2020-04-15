Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев

Сквозняк – одна из самых фундаментальных страшилок украинцев, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy

Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский поделился, что сквозняк является одной из самых фундаментальных страшилок в рамках украинского менталитета.

На Земле нет ни одного живого существа, которое боится движущегося воздуха, рассказал врач.

Медик подчеркнул, что ребенок может начать бояться сквозняка, если родители будут его от него оберегать.

"Сквозняк – одна из самых фундаментальных страшилок в рамках нашего менталитета…", – заявил Комаровский.

По его словам, сквозняк может навредить человеку, который с детства с ним не контактирует.

"...Да, если человек с детства не контактирует с движущемся воздухом, то есть он всегда одет, его всегда прячут от движущегося воздуха, то сосуды не успевают адекватно реагировать на изменение температуры, и тогда действительно сквозняк, холодный какой-то ветер, может сопровождаться переохлаждением", – объяснил педиатр.Читайте также"Коронавирус обязательно отступит": Комаровский дал простой рецепт

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что иммунитет человека губит одиночество. Врач добавил, что человеку, который "отбился от стаи", становится очент плохо.