"Губит иммунитет": врач назвал неожиданную причину болезней

Одиночество губит иммунитет, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Если человек "отбился от стаи", ему становится совсем плохо, одиночество губит иммунитет, и начинаются болезни.

Человеку становится очень плохо, когда он не чувствует себя членом стаи, рассказал Евгений Комаровский – врач, кандидат медицинских наук и телеведущий.

По его словам, природа, эволюция дает человеку команду, что, если он отбились от стаи, то ему совсем плохо, и тогда одиночество действительно губит иммунитет.

"Главное – когда человек чувствует, что он выбивается из коллектива, условно говоря, что вся стая идет на север, а вас чего-то понесло на юг – то тогда вы чувствуете, что вы не член стаи, и вам очень плохо. И вы начинаете болеть, и у вас снижается иммунитет", – заявил медик.

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