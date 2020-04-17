Кому нельзя есть имбирь: диетолог дала важные советы

Имбирь имеет ряд противопоказаний / Фото pixabay.com

Имбирь – очень полезный продукт, его стоит добавлять в свой рацион, однако не всем. В частности, имбирь абсолютно бесполезен для людей, в организме которых не хватает белка, и противопоказан тем, у кого есть проблемы с ЖКТ.

Имбирь эффективно стимулирует обмен веществ и борется с простудными заболеваниями. Но получить пользу от этого пряного корня не смогут те, у кого в рационе питания не хватает определенных компонентов.

"Корень имбиря вряд ли чем-то поможет, если в организме, например, не хватает белка. Последний доставляет все необходимые вещества, при его нехватке употребление любых полезных продуктов становится просто бессмысленным", - объяснила диетолог Ольга Деккер изданию Аргументы и факты.

Некоторым людям употреблять имбирь противопоказано. Это касается пациентов с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта – прежде всего, с язвой, гастритом. В этом случае имбирь может усугубить проблемы слизистой желудка и других отделов ЖКТ.

Чувствительный желудок также не "подружится" с имбирем, так как эфирные масла имбиря могут стимулировать его к тому, что нужно производить больше кислоты, вызывая при этом боль и изжогу.

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Напомним, ранее генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман раскритиковал народные методы лечения коронавируса чесноком, имбирем и перекисью водорода и рассказал, что лучше всего поможет не заболеть COVID-19.