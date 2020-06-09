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Белый хлеб реабилитировали: эксперт развеял 5 мифов о хлебе

9 июня 2020, 05:19

Эксперт подчеркнула, что в обществе существует ошибочное мнение, что белый хлеб оказывает большее влияние на здоровье, чем черный.

Хлеб
Эксперт развеял 5 мифов о хлебе / УНИАН

Многие привыкли с хлебом кушать почти все – и первое, и второе, и даже десерт – варенье на хлеб или хлеб с маслом и сыром к чаю. В то же время хлеб оброс большими мифами, а также ему приписуют ряд опасных свойств. Эксперт по питанию и ученый-диетолог Мария Сителль назвала пять популярных мифов о хлебе и рассказала, почему они не соответствуют действительности.

Об этом пишет издание The Times Hub.

Миф 1

Черный хлеб самый полезный

Ситтель говорит, что в обществе существует ошибочное мнение, что белый хлеб оказывает большее влияние на здоровье, чем черный. На самом деле это не так. По ее словам, цвет значения не имеет. Она обратила внимание на то, что темным хлеб может быть из-за добавления сиропа, при этом последний в полезные добавки не запишешь. Поэтому, утверждает эксперт, главное, что определяет пользу хлеба, – это количество цельного зерна в нем.

Миф 2

Хлеб приводит к лишнему весу

Диетолог громогласно заявила, что на избыток массы тела влияет не столько то, что и в каких количествах люди едят, сколько то, как они тратят полученную энергию. Более того, эксперт заявила, что хлеб может стать частью эффективной диеты: кусок цельнозернового хлеба за завтраком или в обед способствует длительному насыщению, что избавляет от перекусов.

Миф 3

Хлеб вызывает вздутие живота

Ситтель категорично не согласилась с этим утверждением. Она отметила, что к вздутию живота приводят стрессы, сидячий образ жизни, недостаточное количество жидкости в организме, индивидуальная непереносимость каких-то пищевых компонентов.

Миф 4

Хлеб – это плохие углеводы

Как бы старательно люди не избегали употребления в пищу углеводов, между тем, они нужны их организму для выработки красных кровяных телец и эффективной работы мозга. Эксперт назвала цельное зерно одним из лучших источников углеводов.

Миф 5

Бутерброд – это не еда

Эксперт в области питания говорит, что хлеб может стать полноценным приемом пищи. Но важно выбирать качественный цельнозерновой хлеб и добавить к нему, например, авокадо, индейку, вареное яйцо и шпинат – такой бутерброд обеспечит длительное чувство насыщения и вполне может заменить полноценный завтрак.

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