Болит шея: простые практики облегчить боль утром

Вы не должны усугублять боль в шее, просто пытаясь встать с постели/Pixabay

Если после пробуждения у вас болит шея, это может говорить о том, что один или несколько нервов в шейном отделе позвоночника предупреждают вас о том, что что-то не так, как должно быть. Независимо от того, появилась ли ваша боль в шее из-за сна, является постоянной или случайной, ее можно предотвратить.

Итак, вы проснулись и сразу поняли, что боль поселилась между вашими плечами и головой. Что теперь? Попробуйте эти быстрые решения, чтобы вернуть свой день в нужное русло - уже сегодня.

1. Пересмотрите свою стратегию пробуждения

Когда ваш мозг предупреждает вас о приближении нового дня, ваше тело все еще может находиться в спящем режиме. Вы не должны усугублять боль в шее, просто пытаясь встать с постели.

Вместо этого сделайте следующее: повернитесь на бок лицом к краю кровати. Положите локоть, ближайший к краю кровати, на кровать. Сложите ладони вместе перед собой и сдвиньте их вместе, принимая сидячее положение.

Вы должны упираться в локоть, который находится у края кровати, когда вы сводите ладони вместе. Это поможет вам избежать мышечного напряжения.

2. Примите горячий душ

Позвольте теплой воде стечь по мышцам шеи, расслабляя, пробуждая и успокаивая их. Выберите свое любимое эфирное масло и капните несколько капель в теплую ванну или рядом с собой на ткань в душе.

Капли масла необходимо нанести на что-нибудь впитывающее, чтобы они не смывались водой.

3. Обратите внимание, какие движения причиняют боль, а какие нет

Обязательно избегайте резких движений, пока боль не пройдет.

4. Планируйте первую часть дня таким образом, чтобы позволить вашему телу немного "разогреться" перед большим количеством движений

Да, это может означать, что вам нужно скорректировать запланированный график. Однако это также может помочь предотвратить усиление боли в течение дня.

5. Исключите проблемы с носовыми пазухами и другие проблемы с дыханием

Постарайтесь лечить любые связанные с этим состояния, которые могли способствовать неудобному положению во время сна.

Если вы не можете нормально дышать во время сна, у вас гораздо больше шансов оказаться в неудобном положении, поскольку ваше тело пытается это компенсировать.

Более того, вы с большей вероятностью сохраните напряжение, если не сможете эффективно дышать в течение дня.

6. Сделайте несколько мягких растяжек шеи

Медленное растяжение мышц шеи может помочь уменьшить чрезмерное напряжение и напомнить позвонкам, что можно двигаться. Четыре полезных упражнения на растяжку шеи включают в себя упражнения на растяжку из стороны в сторону, наклоны в стороны, подтягивания подбородка и круговые движения плеч.

Не торопитесь, позволяя мышцам медленно расслабиться. Не пытайтесь силой поворачивать шею в любом направлении.

Хиропрактический массаж - это практичный способ облегчить немедленную боль/Pixabay

7. Теплый компресс

Как вариант, можно разогреть кухонную соль.

8. Сделайте хиропрактический массаж

Этот тип целенаправленного массажа помогает выявлять и лечить заболевания, которые могли развиться в позвонках, вызывающие боль.

Хиропрактический массаж - это практичный способ облегчить немедленную боль, имея возможность узнать больше о любых возможных болевых состояний. Напряженным нервам, мышцам и суставам можно уделить особое внимание с помощью методов хиропрактического массажа.