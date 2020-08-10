Что делать если болит голова: 9 "молниеносных" лайфхаков

Иногда головные боли возникают в результате напряжения/Pixabay

Для многих людей в сегодняшнем загруженном мире головные боли становятся все более частым явлением. Иногда они являются результатом заболеваний, но часто это просто результат стресса, обезвоживания, поздней работы ночью или просто чрезмерного усердия на занятиях.

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Хотя существует множество методов лечения головной боли, в том числе лекарства отпускаемые без рецепта, или лекарства от головной боли, отпускаемые по рецепту, они не всегда устраняют симптомы.

Фактически, многие распространенные (и очень простые) привычки образа жизни могут помочь уменьшить головную боль, и вам даже не нужно будет принимать таблетки.

Иногда головные боли возникают в результате напряжения в верхней части тела из-за напряжения мышц из-за неправильной осанки или жестких тренировок.

Массаж может уменьшить хроническую боль, а также снять мышечное напряжение, вызывающее головные боли.

Найдите время, чтобы изучить типы массажа (шведский, глубокий тканевый, шиацу и т. д.), а также попробуйте получить надежные рекомендации для ближайшего к вам практикующего массажиста, который сможет эффективно решить ваши конкретные проблемы.

При головных болях, связанных с мышечным напряжением, горячие и/или холодные компрессы могут помочь. Для холодного компресса поместите лед в полиэтиленовый пакет, покрытый тонкой тканью, чтобы не повредить кожу. Поместите пакет со льдом на лоб и/или щеки, где бы вы ни находились.

Просто не забудьте ограничить время нанесения холодных компрессов: не более 10 минут за раз.

Для горячего компресса вы можете приобрести термоупаковку в большинстве аптек или приготовить ее самостоятельно из сырого риса. Возьмите небольшую наволочку или кусок ткани и заполните ее примерно на две трети сырым рисом. Сшейте или свяжите открытый конец.

Поместите рис в микроволновую печь в течение одной минуты. Нанесите на затылок или лоб для облегчения боли.

Ароматерапия - это исследование того, как определенные запахи могут вызывать положительные и даже исцеляющие реакции в мозге.

Сообщалось, что некоторые запахи успокаивают и уменьшают частоту головных болей. К ним относятся экстракт мяты перечной, эвкалипта и масло лаванды. Их легко купить во многих местных магазинах здорового питания или в Интернете.

Иглоукалывание включает в себя применение тонких, острых игл к ключевым участкам тела, что способствует потоку энергии. Считается, что оно стимулирует естественные обезболивающие в организме, и, согласно надежным источникам Национального института здоровья, снижает частоту и тяжесть головной боли.

Это может показаться глупым, но головные боли, связанные с напряжением, иногда можно уменьшить с помощью регулярных дыхательных упражнений, которые помогают сосредоточить внимание и расслабить мышцы.

Начните с поиска тихого места с удобным креслом в вашем доме, офисе или другом месте, где вы не будете отвлекаться. Затем сделайте медленные ритмичные вдохи, вдыхая в течение пяти секунд, а затем выдыхая в течение пяти секунд. Когда вы расслабляетесь, напряжение в мышцах уменьшается.

Вы также можете попробовать методику прогрессивной релаксации, сосредоточив внимание на каждой из основных групп мышц вашего тела. Начните с пальцев ног и постепенно поднимайтесь вверх.

Обезвоживание может способствовать возникновению головной боли, но этого легко избежать. Старый добрый стакан воды может помочь.

Но так же, как есть напитки, которые могут уменьшить головную боль, есть и те, которые могут их вызвать.

Употребление слишком большого количества кофе или безалкогольных напитков с кофеином может вызвать головные боли. Поэтому, если вы обычно начинаете свой день с четверного латте Starbucks, вы можете почувствовать головную боль.

Алкоголь, особенно красное вино, также может вызывать обезвоживание, которое вызывает головные боли.

Мы много слышим о проблемах со здоровьем, вызванных недостатком сна, и невыполнение дневного минимума может привести к хроническим головным болям. Но знать, что вам нужно больше сна, и получать его - это разные вещи.

Есть несколько способов улучшить количество и качество сна, в том числе следующие.

Придерживайтесь режима сна. Ложитесь спать и просыпайтесь регулярно. Даже если вы ложитесь спать на 15 минут раньше или ложитесь спать на 15 минут позже, это может быть шагом в правильном направлении.

Избегайте приема стимуляторов за несколько часов до сна. Стимуляторы, такие как алкоголь, сахар, никотин и кофеин, могут мешать вам уснуть и не будут давать спать по ночам, поднимая вас в туалет. Дайте вашему телу время расслабиться, прежде чем ваша голова действительно коснется подушки.

Выберите расслабляющее занятие перед сном. Выключите телевизор или компьютер и побалуйте себя хорошей книгой или горячей ванной. Это может показаться старомодным, но небольшое расслабление имеет большое значение.

Некоторые продукты, хотя и вкусные, вызывают головные боли. Попробуйте вести "дневник головной боли" о еде и напитках, которые вы потребляете ежедневно или особенно когда у вас болит голова.

Если вы определили конкретный триггер, избегайте его в течение некоторого времени и посмотрите, уменьшатся ли головные боли. Возможные проблемные продукты включают:

Продукты и напитки, содержащие кофеин. Примеры включают шоколад, кофе, колу и чай.

Продукты, содержащие глутамат натрия. MSG используется в качестве консерванта и традиционно используется в некоторых азиатских кухнях. Он также содержится в таких продуктах, как лапша быстрого приготовления.

Продукты, содержащие нитраты. Самое простое мясо, такое как хот-доги, обеденное мясо, колбаса и пепперони, может вызывать головную боль.

Продукты, содержащие тирамин. Тирамин - это соединение, вырабатываемое при расщеплении аминокислоты тирозина, и оно содержится в таких продуктах, как пицца и выдержанные сыры.

Тепло и комфорт дымящейся чашки травяного чая делают его отличным способом расслабиться ночью. Те же успокаивающие свойства могут иметь обезболивающий эффект. Поскольку травы могут взаимодействовать с заболеваниями и лекарствами, важно проконсультироваться с врачом, прежде чем пить эти чаи.