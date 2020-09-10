Диетолог разгромила миф о картофеле

От картофеля не поправляются, толстеют от переедания, поделилась врач / УНИАН

Картофель незаслуженно обвиняют в том, что из-за него набирают вес, и зря включили первым в список запрещенных продуктов.

Поправляются не от определенных продуктов, а от переедания в целом, поделилась диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram.

По ее словам, это неправда, что картофель является источником пустых калорий. Врач добавила, что картофель – важный источник калия и витамина С и имеет высокую пищевую ценность.

"…Высокий гликемический индекс? Здоровому человеку нет смысла обращать на него внимание… Высокая калорийность? В 100 граммах примерно 80 ккал…", – отметила эксперт.