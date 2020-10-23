Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19

Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, подчеркнул Арег Тотолян.
В большинстве дети болеют коронавирусной инфекцией редко, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии, академик Арег Тотолян.
Как подчеркнул он в комментарии РИА Новости, предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось.
Он напомнил, что ранее была выдвинута гипотеза о том, что дети переносят COVID-19 в бессимптомной форме или являются носителями вируса, поэтому от них заражаются взрослые.
"Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал Тотолян.
Эксперт пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Основные "входные ворота" — рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. У детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, сказал он.
Эпидемиолог добавил, что даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме детей немного. Так как у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим. Из-за этого он гораздо в меньшей степени является разносчиком инфекции, чем взрослый.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 7 тыс. 517 человек.
- За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 330 тыс. 396 человек. Из них 137 тыс. 578 человек выздоровели, умерли 6 тыс. 164.
- Сейчас болеют 186 тыс. 654 человек.
- За минувшие сутки зафиксирован 121 летальный случай, выздоровели 2 тыс. 680 человек.