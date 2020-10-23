Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19

Эпидемиолог прояснил ситуацию насчет заражения коронавирусом / Reuters

В большинстве дети болеют коронавирусной инфекцией редко, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии, академик Арег Тотолян.

Как подчеркнул он в комментарии РИА Новости, предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось.

Он напомнил, что ранее была выдвинута гипотеза о том, что дети переносят COVID-19 в бессимптомной форме или являются носителями вируса, поэтому от них заражаются взрослые.

"Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал Тотолян.

Эксперт пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Основные "входные ворота" — рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. У детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, сказал он.

Эпидемиолог добавил, что даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме детей немного. Так как у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим. Из-за этого он гораздо в меньшей степени является разносчиком инфекции, чем взрослый.

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