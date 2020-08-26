Эти продукты старят ваше лицо: топ-10 "виновников"

Не всем будет полезно есть сырое, чистое или только цельное. / womenstalk.ru

Есть два основных виновника, которые ускоряют процесс старения нашей кожи: воздействие солнца и продукты с улучшенным гликированием (AGE). Оно образуются, когда белок или жир соединяются с сахаром. Хотя эти причины старения не находятся на 100% под нашим контролем, использование солнцезащитного крема и внимательное отношение к своей диете могут помочь в том, как наше тело защищает и лечит нашу кожу.

И хотя о своей диете легче сказать, чем сделать, всегда полезно иметь небольшое напоминание о том, как определенные продукты могут повлиять на здоровье вашей кожи. Список Главреда может помочь в этом.

Но помните, каждый человек уникален. Не всем будет полезно есть сырое, чистое или только цельное. Итак, пройдите по этому списку и возьмите самую полезную для вас информацию.

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1. Картофель фри

Картофель фри - жареный и соленый. Продукты, обжаренные в масле при высоких температурах, выделяют свободные радикалы, которые могут вызвать повреждение клеток кожи. Воздействие свободных радикалов ускоряет процесс старения из-за действия, называемого сшиванием. Сшивка влияет на молекулы ДНК и может ослабить эластичность кожи.

Более того, потребление слишком большого количества соли может выводить воду из кожи и вызывать обезвоживание. Это может сделать вашу кожу более склонной к образованию морщин.

Если хотите: замените картофель фри запеченным картофелем фри или жареным бататом. Он богат антивозрастной медью, которая способствует выработке коллагена.

2. Белый хлеб

Когда рафинированные углеводы интегрируются с белком, это вызывает образование AGEsTrusted Source. AGE оказывают непосредственное влияние на хронические заболевания, а также на процесс старения.

Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб, могут вызывать воспаление в организме, что напрямую связано с процессом старения.

Если вы хотите: попробуйте альтернативу традиционному хлебу, например хлеб из пророщенного зерна, не содержащий добавленного сахара. Пророщенный хлеб также содержит полезные для кожи антиоксиданты.

3. Мед или фрукты вместо белого сахара

Сахар - печально известный виновник нежелательных кожных проблем, такими как прыщи. Как упоминалось выше, сахар способствует образованию AGE, повреждающих коллаген.

Когда уровень сахара повышается, процесс AGE стимулируется. Он еще больше ускоряется, если задействован солнечный свет. Поэтому вместо того, чтобы есть мороженое на пляже, выберите освежающие замороженные фрукты или эскимо без добавления сахара.

Возьмите фрукты или черный шоколад, когда захотите чего-нибудь сладкого. В частности, черника предотвращает потерю коллагена (как показали исследования на животных).

Замените сливочное масло оливковым или вместо этого намажьте тосты авокадо/ Pixabay

4. Оливковое масло или авокадо вместо маргарина

Более ранние исследования показали, что у тех, кто не употребляет маргарин или масло, меньше повреждений кожи и морщин, чем у тех, кто их употребляет.

И наука подтверждает: маргарин хуже среднего количества настоящего сливочного масла из-за того, что в нем много частично гидрогенизированных масел. Эти трансжирные кислоты делают кожу более уязвимой для ультрафиолетового излучения, которое может повредить коллаген и эластичность кожи.

Если вы хотите: замените сливочное масло оливковым или вместо этого намажьте тосты авокадо, богатыми антивозрастными антиоксидантами.

5. Выбирайте мясные продукты из птицы

Хот-доги, пепперони, бекон и колбаса - все это примеры обработанного мяса, которое может быть вредным для кожи.

Это мясо с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и сульфита, которые могут обезвоживать кожу и ослаблять коллаген, вызывая воспаление. Чтобы получить недорогие белковые продукты, замените обработанное мясо на яйца или бобы.

Выбирайте более постное мясо, например индейку и курицу. Это мясо содержит белок и аминокислоты, которые необходимы для естественного образования коллагена.

6. Попробуйте молочные продукты

Есть смешанные чувства относительно молочных продуктах? У науки - тоже.

Некоторые заметили положительные изменения кожи после отказа от молочных продуктов. Другие вообще не заметили значительной разницы.

Это зависит от человека. Для некоторых молочные продукты могут усилить воспаление в организме, что приводит к окислительному стрессу. Окислительный стресс - одна из основных причин преждевременного старения. Диета с низким содержанием молочных продуктов может защитить открытую солнцу кожу от морщин.

Молочные продукты - отличный источник кальция, который является надежным источником для общего здоровья кожи. В качестве других источников кальция ешьте семена, бобы, миндаль, листовую зелень и инжир.

7. Дважды подумайте о газировке и кофе

То, что газировка и кофе влияют на ваше здоровье, больше связано со сном, чем с кожей. Во-первых, оба содержат много кофеина, который, если вы часто пьете в течение дня и ночи, может повлиять на ваш сон.

Плохой сон был связан с увеличением признаков старения и увеличением количества темных кругов под глазами, морщин и тонких линий.

8. Пейте алкоголь умеренно

Когда речь идет о коже, алкоголь может вызвать множество проблем, включая покраснение, отечность, потерю коллагена и морщины. Алкоголь истощает ваши питательные вещества, уровень гидратации и витамина А, и все это оказывает прямое влияние на морщины.

Витамин А особенно важен для роста новых клеток и выработки коллагена, обеспечивая эластичность кожи и отсутствие морщин.

Пейте умеренно. Это один напиток в день для женщин и два для мужчин. Убедитесь, что вы хорошо увлажнены водой. Попробуйте также поэкспериментировать с веселыми и креативными рецептами безалкогольных коктейлей.

9. Избегайте готовки на сильном огне

Некоторые полиненасыщенные масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, такие как кукурузное или подсолнечное масло, могут вызывать вредные свободные радикалы и повышать уровень воспаления. Если вы каждый день жарите или используете сильный огонь, это - плохо.

Но это не значит, что все масла вредны для здоровья. Когда дело доходит до масел и предотвращения морщин, выбирайте мононенасыщенные жиры, чтобы сохранить кожу увлажненной.

Замените растительное масло оливковым. Оно богато антиоксидантами, витамином Е и фитостеринами и уменьшает воспаление.

10. Замените рисовые лепешки

Хотя рисовые лепешки обычно преподносят как хорошую закуску, это не относится к коже. Рисовые лепешки имеют высокий гликемический индекс и могут вызывать скачки уровня сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови действует как "надежный источник старения", который может вызвать появление морщин.

В качестве закуски против старения попробуйте хумус с полосками красного болгарского перца. Красный болгарский перец богат витамином С, что делает его отличным продуктом для выработки коллагена. Нут также полон антиоксидантов, полезных для кожи.

Другие способы сделать кожу гладкой

Все дело в балансе. Еда - это долгая игра, и есть множество других способов ускорить образование коллагена, например, с помощью добавок или инъекций.

Местные методы лечения, такие как ретинол, витамин С, микронидлинг и кислоты для лица, могут помочь предотвратить и разглаживать морщины. Для более комплексных вариантов вы также можете рассмотреть лицевую акупунктуру или упражнения для лица.