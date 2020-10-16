Имбирь: ученые напомнили о преимуществах растения

Одно из самых известных преимуществ имбиря - облегчение симптомов тошноты и рвоты. / Фото pixabay.com

Имбирь - это растение, которое тысячи лет использовали для лечения болезней. Имбирь - это не только вкусное дополнение к кулинарии из-за его пряного и уникального вкуса, но и полезное для вашего здоровья.

Вот шесть преимуществ имбиря для здоровья и способы добавления его в свой рацион.

1. Имбирь содержит антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеток

"Корень имбиря содержит один из самых высоких уровней антиоксидантов по сравнению с другими продуктами", - говорит Чика Анекве, доктор медицины, магистр здравоохранения, врач по лечению ожирения в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне. Его превосходят только гранаты и другие ягоды, богатые антиоксидантами.

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Антиоксиданты предотвращают окислительный стресс - процесс, связанный с такими заболеваниями, как рак, диабет и инсульт. Окислительный стресс возникает, когда в организме слишком много свободных радикалов - молекул, которые естественным образом образуются в процессе метаболизма. Антиоксиданты стабилизируют свободные радикалы и предотвращают окислительный стресс, тем самым защищая организм от болезней.

Небольшое исследование 2017 года проверило антиоксидантные эффекты имбиря у онкологических больных, получающих химиотерапию. Те, кто получал экстракт имбиря ежедневно, имели более высокий уровень антиоксидантов и более низкий уровень окислительного стресса, чем группа плацебо.

2. Имбирь обладает противовоспалительным действием

Имбирь также обладает противовоспалительным действием благодаря своим антиоксидантным свойствам. Избыток свободных радикалов может вызвать воспаление - естественный иммунный ответ вашего организма на вредные посторонние предметы.

Обычно воспаление проходит, как только ваше тело восстанавливается. Но когда вы испытываете окислительный стресс, это может вызвать хроническое воспаление. Это заставляет ваше тело повреждать здоровые клетки, ткани и органы. Хроническое воспаление может привести к таким заболеваниям, как сердечные приступы, или хронической боли, например, артриту.

Большое исследование 2001 года, проведенное с участием пациентов с остеоартритом коленного сустава, показало, что у 63% тех, кто принимал экстракт имбиря два раза в день в течение шести недель, наблюдалось уменьшение боли в коленях из-за воспаления по сравнению с 50% в контрольной группе.

3.Имбирь лечит тошноту

Одно из самых известных преимуществ имбиря - облегчение симптомов тошноты и рвоты.

Имбирь содержит соединение под названием гингерол. Гингерол известен улучшением перистальтики желудка - прохождением пищи по телу - и подавлением мышечных спазмов. Это поможет успокоить желудок и уменьшить симптомы тошноты и рвоты.

Имбирь также является безопасным и эффективным растительным средством для беременных женщин с утренним недомоганием. Небольшое исследование 2009 года проверило эффективность имбирных капсул на беременных женщинах, испытывающих тошноту и рвоту. Беременные женщины, которые принимали четыре капсулы имбиря по 250 мг в день в течение четырех дней, испытывали меньше тошноты и рвоты, чем женщины, получавшие плацебо.

4. Имбирь облегчает менструальные боли

Имбирь также может действовать как средство от менструальных спазмов. Имбирь подавляет выработку химических веществ, которые заставляют матку сокращаться, вызывая боль.

В исследовании 2015 года ученые проанализировали предыдущие исследования, посвященные влиянию имбиря на менструальные боли, и пришли к выводу, что 750–2000 мг имбирного порошка могут помочь облегчить боль в течение первых трех-четырех дней менструального цикла.

5. Имбирь может регулировать уровень сахара в крови

Есть также некоторые свидетельства того, что имбирь может помочь контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом, увеличивая поглощение глюкозы мышечными клетками без инсулина.

В небольшом исследовании 2015 года, опубликованном в иранском журнале, было проверено влияние имбиря на людей с диабетом 2 типа. Было обнаружено, что прием 2 г порошка имбиря в день улучшает показатели сахара в крови.

Другое исследование 2018 года показало, что прием имбирных капсул снижает уровень глюкозы в крови у женщин с гестационным диабетом.

6. Имбирь помогает при расстройстве желудка

Имбирь стимулирует пищеварительные ферменты, отвечающие за более быстрое перемещение пищи по телу, что предотвращает образование газов. "Это помогает организму более эффективно расщеплять газы и избавляться от них", - говорит Анкью.

В небольшом исследовании 2008 года, опубликованном в европейском журнале, было проверено влияние имбиря на здоровых людей. Исследователи пришли к выводу, что прием трех капсул имбиря по 1200 мг ускоряет опорожнение желудка - процесс, при котором пища покидает желудок и попадает в тонкий кишечник, - и способствует усилению антральных сокращений, необходимых для расщепления и переваривания пищи.

Как добавить имбирь в свой рацион

По словам Анекве, вы можете легко включить имбирь в свой рацион, если:

Добавьте несколько кусочков свежего имбиря в горячую воду, чтобы заварить чай.

Добавьте мелко нарезанного свежего имбиря или порошка имбиря в карри или жаркое.

Добавьте немного имбиря в утренний смузи.

Выпечка печенья, тортов или пирожных с имбирем.

Если вам не нравится вкус имбиря, вы можете купить имбирные капсулы в местной аптеке. Хотя имбирь очень безопасен, лучше не употреблять более одного грамма имбиря в день, иначе вы можете испытать ожог горла, изжогу или газы.

Имбирь - эффективное лечебное средство на травах от многих болезней, включая тошноту, рвоту, боль и расстройство желудка, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.