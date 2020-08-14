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Медики изобрели новый способ лечения язвы

14 августа 2020, 00:55

Врачам-исследователям удалось совершить открытие в лечении распространенной болезни.

Врач
Медики изобрели новый способ лечения язвы / УНИАН

Сок капусты способствует лечению язвенной болезни и быстрому заживлению, собственно, язвы.

Об этом сообщается в специализированных американских медицинских изданиях.

Как сообщают врачи, капустный сок очень полезен для желудочно-кишечного тракта, а его соединения хорошо справляются с язвенной болезнью. Они чаще всего формируются на слизистой оболочке желудка по причине бактериальной инфекции.

Хотя язвенная болезнь неплохо лечится, лекарства обладают рядом нежелательных побочных эффектов. Поэтому капуста может стать здоровым аналогом лекарств.

В ее соке содержится вещество метионин-S-метилсульфоний, которое обладает антиоксидантным эффектом и качественно стимулирует иммунную систему организма. Оно также способно бороться с последствиями нестероидных противовоспалительных препаратов.

Кроме того, капуста считается богатым источником глюкозинолатов. Считается, что они особенно хорошо работают против бактерий Helicobacter pylori, которые повышают риск развития язвы прямой кишки, пищевода, рта и горла.

Напомним, ранее ученые из Японии провели исследование и доказали, что взаимосвязь определенной генетической мутации с приемом алкоголя повышает риск развития рака желудка.

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