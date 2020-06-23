Как похудеть без диет и спорта: японский трюк

Простое упражнение нужно делать на протяжении 2 минут. / stilnos.com

Самые быстрые и простые советы по снижению веса включают одну из двух вещей: дорогое посещение тренажерного зала, адские жиросжигающие тренировки или строгая диета, которая заставляет ваш живот урчать уже через час после ее начала. Если вам надоело делать и одно, и другое, обратите внимание на японскую систему дыхания. Она поможет сбросить лишние килограммы

Хотя прием и называют диетой для похудения, он не имеет ничего общего с едой. Все, что вам нужно сделать, это вдохнуть в течение трех секунд и выдохнуть в течение семи секунд. Вы должны делать эти упражнения только по две минуты в день.

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Секрет этой техники кроется в вашем дыхании. Когда вы вдыхаете, кислород, прикрепляется к вашим жировым клеткам и расщепляет их на углерод и воду, которые вы затем выдыхаете в виде углекислого газа. Чем больше кислорода вы вдыхаете, тем больше жира вы сжигаете при выдохе. Плюс, этот трюк может не только помочь вам похудеть, но и укрепить мышцы вашего тела и повысить обмен веществ, считают эксперты.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале в 2014 году, показало, что этот процесс может сжигать до 200 грамм жира в день. Более того, японский актер Мики Риосукэ утверждает, что упражнения помогли ему сбросить почти 13 килограмм всего за несколько недель.

Конечно, трюк не заменит стандартные упражнения и режим диеты.

Детальную инструкцию по японской системе можно посмотреть тут: