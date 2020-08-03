Как похудеть быстро: легкая диета на супах

Если вы хотите похудеть, попробуйте эти рецепты низкокалорийного супа / 1zoom.ru

Соковое голодание славится своими преимуществами, связанными с потерей веса и токсинов, но придерживаться ее может быть сложно.

Как сообщает Womanmagazine, эта согревающая жидкая диета поможет вам быстро похудеть.

"У вас могут быть те же овощи и белки, что и в очищающем соке", - объясняет диетолог Вики Эдгсон.

Так что, если вы хотите похудеть, попробуйте эти рецепты низкокалорийного супа от Вики. Вы можете создавать разные супы с одинаковыми базовыми ингредиентами, экспериментируя с другими овощами, травами и специями. Подумайте только о сезонности.

Между супами старайтесь придерживаться этих принципов для еще больших результатов:

Ешьте легкие, полезные блюда: кашу на завтрак, теплые салаты, рыбу или постное мясо и овощи на обед или ужин.

Не пейте кофеин или алкоголь - ваше тело поблагодарит вас за перерыв.

Принимайте пробиотические добавки, чтобы помочь реколонизировать полезные бактерии в пищеварительном тракте.

Для дополнительного усиления, съешьте большую миску супа вечером вечером, а затем поститесь до обеда следующего дня.

Суп из красного перца и киноа

Ингредиенты: 3 красных перца, 6 больших помидоров, разделенных пополам, 6 луковиц шалота, очищенных и разделенных пополам, 2-3 ст. ложки оливкового масла, 1 столовая ложка пасты хариссы (паста из сушеного перца), 1 стакан красной лебеды, 3 стакана воды, щепотка сельдерея, сок 1 лимона, пучок рубленой петрушки

Что делать: разогреть духовку до 175 ° C. Положить овощи в противень, сбрызнуть маслом, добавить хариссу и обжарить в течение 25 минут. Готовить киноа в течение 15 минут на сковороде с водой и солью. Выключите огонь и накройте на 5 минут, пока большая часть воды не впитается. Овощи нужно смешать, взбить блендером, добавить лимонный сок, немного черного перца и петрушку.

Калории: 517 калорий

Томатный суп с перцем

Острая тыква с имбирем и тмином

Ингредиенты: 1 средняя мускатная тыква, разрезанная на кусочки 2 см на 2 см. Туда добавить ложку оливкового масла, 1 ст. ложку тмина, 2 больших или 4 маленьких тертых моркови, натертый кусочек корня имбиря (4 см), 300 мл воды, сок 1 лимон.

Что делать: разогреть духовку до 175 ° С. Положить тыкву на противень, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать тмином и добавить черный перец. Выпекать в течение 35 минут, пока не станет мягкой. Дать остыть. Тем временем, положите морковь и имбирь с водой и лимонным соком в блендер и взбейте до получения однородной массы. Положите в кастрюлю тыкву и морковь с имбирем и нагрейте на медленном огне.

Калории: 279 калорий

Суп из кейла и кресс-салата

Ингредиенты: 3 пучка кейла без жестких стеблей, зелень, 1 крупный лук, 3 пучка кресс-салата без стеблей, 1 литр овощного бульона, 2 см тертого корня имбиря, 1 веточка розмарина, сок 1 лимона.

Что делать: варить все ингредиенты, кроме лимонного сока до готовности. Убрать розмарин. Взбить блендером, затем медленно нагреть и добавить лимонный сок и немного черного перца по вкусу.

Калории: 110 калорий

Зеленый суп очень низкокалорийный/Pixabay

Сельдерей и пастернак с чечевицей

Ингредиенты: 1 средний сельдерей, очищенный и нарезанный кубиками, 2 больших пастернака, очищенных и нарезанных кубиками, 1 лук порей, мелко нарезанный, 2 зубчика чеснока, очищенные и измельченные, 2 ст. ложки оливкового масла, 100 г чечевицы, 3 веточки тимьяна, 250 мл воды

Что делать: разогрейте духовку до 175 ° С и поместите все овощи на противень, приправляя щепоткой соли и маслом. Выпекайте 35-40 минут, пока овощи не станут мягкими. Тем временем приготовьте чечевицу в воде с тимьяном до состояния аль денте и оставьте немного остыть. Смешайте ингредиенты до получения однородной массы, добавляя при необходимости воду.

Калории 293 калории

Одним из ключевых моментов в этих рецептах является осторожное нагревание овощей, а не приготовление их в течение нескольких часов. Это то, что эо экономит время и действительно повышает содержание питательных веществ.

"Попробуйте заменить двухразовое питание супом - например, начните день с обычного завтрака, затем добавьте супы на обед и ужин", - предлагает Вики. На такой диете за 2 недели можно похудеть на 4 килограмма.