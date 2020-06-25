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Как похудеть после беременности: 5 эффективных способов

5 способов, которые помогут прийти в норму после 9-ти месяцев ожидания малыша.

25 июня 2020, 08:53
беременность
5 способов, которые помогут прийти в норму после 9-ти месяцев ожидания малыша/ novostiua.net

Возвращение в форму после рождения ребенка не должно быть напряженным. К примеру, нельзя сразу же выполнять интенсивные жиросжигающие упражнения.

Тем не менее, физические тренировки помогут вам чувствовать себя хорошо - доказано, что они помогают даже при послеродовой депрессии. Вот пять способов, которые помогут прийти в норму после 9-ти месяцев ожидания малыша.

Похудеть после родов

Ходьба

Начните ходить, как только сможете, после родов (если врач дает вам разрешение). Это заставит ваше тело двигаться и сжигать калории. Купите фитнес-трекер и оцените свою ежедневную активность, а затем постепенно начинайте увеличивать свои шаги каждую неделю на 10 процентов по мере того, как вы становитесь сильнее.

Кегель и наклоны

Выполняйте упражнение Кегеля и наклоны таза в течение одного-двух дней после родов, в зависимости от того, какой тип родов был у вас, и в течение срока, установленного вашим врачом. Это увеличит кровоснабжение промежности и поможет ускорить процесс выздоровления. Выдыхая и втягивая живот (который активирует корсетоподобную мышцу, называемую поперечным брюшным прессом), вы получаете прочную основу для восстановления пресса. Обратите внимание на то, есть ли у вас диастаз. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать физические нагрузки на пресс в это случае.

живот_женщина_ранняя беременность
Обратите внимание на то, есть ли у вас диастаз / 1zoom.ru

Грудное вскармливание

Грудное вскармливание - это быстрый способ уменьшить матку до размера, предшествующего беременности. Оно сжигает до 600 калорий в день! Подвох: вам все еще нужно следить за своими порциями пищи, соблюдать сбалансированную диету и заниматься спортом, иначе вы можете обмануть сами себя и недоумевать, почему же не меняется вес и не уходят лишние килограммы.

Тренировки

Чередуйте силовые тренировки вместе с кардио-упражнениями. Такие комплексы помогут "разогнать" метаболизм и сжечь жир. Попробуйте сделать несколько приседаний с приподнятыми плечами и выпадами с разгибанием трицепса. Сделайте бег на месте или выпады с выпрыгиванием. Это увеличит частоту сердечных сокращений и циркуляцию крови.

Кардио

Добавьте нагрузки своему сердцу, добавив несколько интервальных подходов, включая короткие серии упражнений более высокой интенсивности. Завершите тренировку отжиманиями от пола после того, как нормализуете ваш сердечный ритм с помощью ходьбы.

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