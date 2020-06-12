Как избавиться от последних лишних килограмм: ученые дали совет

Оставшиеся килограммы "дожать" сложно, но можно / Фото kosmetsovet.com

Во время диеты, самым сложным является сбросить последние запланированные килограммы. Но существуют способы "правильного похудения".

По информации Science Alert, это связано с динамической зависимостью между весом тела и аппетитом (что мы чувствуем, когда говорим, что "голодные").

При соблюдении диеты есть две основные причины, по которым потеря веса обычно замедляется со временем.

Первая причина заключается в том, что затраты калорий (энергии) уменьшаются с понижением веса. Этот "замедленный метаболизм" происходит потому, что для поддержания и перемещения легкого тела нужно меньше калорий.

Можно с точностью рассчитать, как изменится расход калорий в зависимости от веса. Например, средне активному 45-летнему мужчине, который весит 90 килограммов, нужно было бы уменьшить потребление калорий с 3200 до 2270 ккал в день, чтобы потерять 15 килограммов за шесть месяцев.

Если он придерживался этой диеты (2270 ккал в день), то он терял бы в среднем 2,6 килограмма в месяц в течение первых пяти месяцев и 1,8 килограмма в последний месяц.

Вторая причина, почему похудение становится прогрессивно сложным, заключается в том, что потеря веса сопровождается увеличением аппетита.

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Гормон лептин сообщает мозгу, сколько жира хранится в организме. Когда у нас скапливается больше жира, лептин увеличивается и снижает аппетит. Но когда жир растворяется, аппетит частично возобновляется, вызывая чувство голода.

Изменения энергетических затрат организма и влияние запасов жира на аппетит стабилизируют массу тела на длительный срок. Но влияние едва заметно в краткосрочной перспективе.

В целом, вес устанавливается примерно в точке, которая является балансом между рационом, установленными ограничениями в еде и энергией, которую человек тратит на физическую активность. Каждый может изменить все три составляющие, хотя выбор продуктов с более низкой калорийностью может быть особенно эффективной стратегией снижения веса.

Тем не менее, для поддержания более здорового веса стоит помнить, что более легкие тела требуют меньше калорий.