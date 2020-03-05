Как правильно худеть: раскрыт важный нюанс

Диетолог назвала здоровые темпы похудения / kosmetsovet.com

Диетолог и терапевт Татьяна Лакуста объяснила, как правильно худеть – врач сообщила, что за определенный период можно сбрасывать конкретный вес.

Здоровые темпы похудения зависят от исходного веса человека, который пытается похудеть, рассказала медик УНИАН.

По словам собеседницы, за неделю можно сбросить полкилограмма-килограмм веса, то есть в месяц – три-четыре килограмма.

"…если исходный вес у человека большой, то потеря веса может быть немножко больше…", – отметила Лакуста.

Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий назвал золотое правило похудения – не употреблять пищу после 18:00.

Спортсмен говорил, что для похудения также стоит правильно употреблять углеводы – есть их на протяжении первой половины дня.