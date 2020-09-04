Как сбросить "водные" килограммы: мгновенные способы

Лучшие способы быстро и естественно похудеть/Pixabay

Знаете ли вы, что лишний вес может быть вызван задержкой воды? Существует ряд причин и несколько факторов, таких как возраст, пол, стресс и уровень гормонов, которые необходимо учитывать, пытаясь понять, какой дополнительный вес воды мы можем удерживать.

Важно отметить, что жировые отложения отличаются от потери веса водой. Снижение жира происходит за счет сочетания упражнений по сжиганию калорий и соблюдения диеты.

В этой статье будут рассмотрены лучшие способы быстро и естественно похудеть.

Обычно, когда мы потребляем жидкости, наш организм использует то, что ему нужно, а излишки утилизируются при мочеиспускании. Однако вес воды - это процесс, при котором наши ткани собирают жидкости, вызывающие их набухание, и вместо того, чтобы выделять лишние жидкости, наше тело хранит их между нашими органами и кожей.

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Когда это происходит, мы обычно чувствуем дискомфорт, вздутие живота и вообще недовольны своей внешностью.

Почему вода так важна?

Все мы знаем, что нам нужна вода. Однако мы не хотим без надобности задерживать излишки воды. Вот краткое изложение того, почему так важно пить достаточное количество воды каждый день.

Наше тело примерно на 70% состоит из воды, и оно используется для:

Пищеварения

Абсорбции

Транспорта питательных веществ по телу

Регулирования температуры

Когнитивных функций

Очищения и детоксикации

Если наш организм обезвожен, он не сможет эффективно выполнять вышеуказанные функции. Это повлияет на то, как мы себя чувствуем, как работает наше тело, и потенциально может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому обеспечение постоянного увлажнения жизненно важно.

Самый простой способ определить обезвоживание - это регулярно проверять нашу мочу - она ​​должна быть светло-соломенного цвета и без запаха. Если она темного цвета и имеет сильный запах, это, скорее всего, показатель обезвоживания, сообщает WebMed.

Темный цвет и сильный запах являются признаками чрезмерной нагрузки на наши почки, поскольку наше тело изо всех сил пытается вывести мочевую кислоту.

Если мы окажемся в таком положении, мы должны выпивать 1,5-2 литра воды в день. Это обеспечит надлежащее увлажнение. Тем из нас, кто занимается интенсивными физическими упражнениями или находится в жарком климате, рекомендуется выпивать еще 1,5–2,5 чашки в день.

Согласно двум исследованиям, употребление 500 мл воды может временно повысить метаболизм на 24–30%, сообщает Рubmed.gov.

Преимущества потери веса, связанного с водой

Есть несколько причин, по которым мы можем хотеть похудеть, и самая большая из них - это вздутие живота, которое это может вызвать. Вздутие живота может негативно сказаться на нашей внешности, заставляя нас чувствовать тяжесть и вялость.

Независимо от причины, последнее, чего мы хотим, - это чувствовать вздутие живота в любой момент нашей жизни, не говоря уже о специальном мероприятии, и поэтому для предотвращения вздутия важно знать, что вызывает вздутие живота.

Когда наше тело накапливает воду между мышцами и кожей, мы в конечном итоге приобретаем пугающий вид и ощущение раздутости. Мало того, это приводит к тому, что число на шкале увеличивается, что затрудняет определение нашего истинного веса.

Как избавиться от задержки воды

Вот 9 способов быстро и естественно похудеть:

1. Кардио

30 минут кардио - отличный способ избавиться от воды и сжечь жир. Кроме того, есть польза для здоровья и улучшения сердечно-сосудистой системы.

Для достижения наилучших результатов кардио следует делать перед завтраком, так как организм будет использовать жир, накопленный вместе с задержанной водой. Не забывайте подбирать себе темп. После завершения упражнения подождите 20 минут перед едой.

2. Используйте сауну

Посидеть в сауне - отличный и простой способ быстро похудеть. Если вы пытаетесь быстро сбросить лишний вес, попробуйте оставаться там в течение часа, разбив его на четыре 15-минутных цикла.

3. Надевайте спортивный костюм во время тренировки

Будь то утреннее кардио или обычная тренировка в любое время дня, ношение спортивного костюма заставит нас больше потеть.

4. Понизьте уровень натрия

Мы все должны стремиться к снижению потребления соли. Слишком большое количество соли может вызвать проблемы с высоким кровяным давлением и вызвать задержку воды в организме. Старайтесь не добавлять соль в пищу и помните, что натрий добавляется в промышленные и обработанные пищевые продукты. Употребление обработанных и расфасованных пищевых продуктов приведет к поступлению большого количества натрия.

Имейте в виду, что избыток натрия обнаруживается даже в неожиданных местах, таких как замороженные продукты, замороженные овощи и приправы.

5. Ешьте спаржу

Это натуральная пища, которая борется со вздутием живота и помогает нашему телу вымывать больше воды.

6. Больше калия

Продукты с высоким содержанием калия, такие как бананы, помогают избавиться от соли. Добавьте их в свой рацион, чтобы уменьшить вздутие живота. Добавки калия доступны, но для тех, кто предпочитает получать его естественным путем, хорошими источниками являются следующие:

Бананы

Вареный шпинат

Приготовленная брокколи

Сладкий картофель

Грибы

Горох

Огурцы

Если у вас есть проблемы с почками, очень важно соблюдать осторожность с продуктами с высоким содержанием калия и не забывайте всегда сначала проконсультироваться с врачом.

7. Пейте травяные чаи

Большинство травяных чаев являются безопасными натуральными мочегонными средствами, которые помогают вымывать воду из организма. Неестественные диуретики могут быть опасными, вызывая такие симптомы, как дрожь и другие проблемы со здоровьем. Это потому, что с травяным чаем мы получаем меньшее количество кофеина, который действует как мочегонное средство.

Примеры чая:

Чай из одуванчиков

Зеленый чай

Мятный чай

Чай ройбуш

Белый чай

8. Исключите рафинированные углеводы и сахар

Это полезный совет для здоровья, так как эти углеводы имеют очень высокий гликемический индекс и вызывают сильные воспаления в организме. Один из симптомов воспаления - отек и вздутие живота. Не говоря уже о том, что уровень сахара в крови будет резко падать из-за потребления углеводов, что приведет к усилению тяги к еде и чувству вялости.

Исключение этих продуктов, особенно сахара, поможет быстро похудеть.