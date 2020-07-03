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Резкое увеличение смертности: врачи бьют тревогу из-за новой волны COVID-19

До 75% пациентов с коронавирусом - это люди, которым за 50 лет.

3 июля 2020, 13:33
коронавирус
На Львовщине стремительно распространяется коронавирус / Reuters

Во Львовской области стремительного увеличивается число людей с подтвержденным коронавирусом, заявил заместитель директора областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, большинство населения восприняло послабление карантина, как его полное отсутствие.

"Люди перестали использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, соблюдать дистанцию и начали заниматься другими вещами, которые вызывают распространение заболеваемости. Больные, или легкие больные начали выходить из домов и находиться в местах массового скопления людей", - отметил он.

Медик также рассказал, что во Львове были люди, которые ходили по больницам, снимали видео о том, что ситуация с коронавирусом преувеличена, что это все искусственно сделано, а медучреждения не заполнены больными.

Читайте такжеНовая атака коронавируса: в 11 регионах Украины усилен карантин"Эту информацию они распространяли в массы, и люди поверили. У нас немалое население в области, поэтому не всегда найдутся те, чьи знакомые или близкие заразились коронавирусом. А когда это уже лично коснетесь их, то люди начинают верить, ходить на обследования и лечиться", - сказал он.

Врач добавил, что в области до 75% пациентов с коронавирусом, это люди, которым за 50 лет.

"У нас есть больные, которым и за 90. У таких пациентов обычно лечение длиться дольше за возраст и наличие сопутствующих заболеваний. К сожалению, за последние недели у нас в области увеличилось количество смертей", - резюмировал Берник.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19. Количество умерших возросло до 1 тыс. 212 человек.

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