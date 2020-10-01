Льняное масло: преимущества для здоровья и способы использования

Это масло, способствующее укреплению здоровья, находит широкое применение - от приготовления пищи до ухода за кожей/Pixabay

Семена льна известны своими многочисленными преимуществами для здоровья, включая обеспечение обильной дозы белка и клетчатки, снижение аппетита и помощь в контроле веса.

Учитывая их звездный профиль питательных веществ, неудивительно, что льняное масло также обладает аналогичными преимуществами для здоровья.

Льняное масло производится из семян льна, которые были измельчены и отжаты.

Это масло, способствующее укреплению здоровья, находит широкое применение - от приготовления пищи до ухода за кожей.

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В этой статье Главред рассмотрит некоторые из основных преимуществ льняного масла и несколько простых способов его использования.

Высокое содержание жирных кислот омега-3

Как и льняное семя, льняное масло богато полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

Фактически, одна столовая ложка (15 мл) содержит впечатляющие 7 196 мг омега-3 жирных кислот.

В частности, льняное масло содержит альфа-линоленовую кислоту (ALA), форму жирной кислоты омега-3, которая только в небольших количествах преобразуется в активные формы омега-3, такие как EPA и DHA (4).

Всего одна столовая ложка льняного масла может удовлетворить и превысить ваши ежедневные потребности в ALA.

Омега-3 жирные кислоты необходимы для здоровья и связаны с такими преимуществами, как уменьшение воспаления, улучшение здоровья сердца и защита мозга от старения.

Если вы не употребляете рыбий жир или не получаете одну-две порции жирной рыбы в свой рацион каждую неделю, льняное масло может стать хорошим решением, чтобы пополнить свой рацион необходимыми жирными кислотами омега-3.

Может помочь уменьшить рост раковых клеток

Хотя текущие исследования ограничиваются в основном исследованиями в пробирках и на животных, есть некоторые свидетельства того, что льняное масло может помочь уменьшить рост раковых клеток.

В одном исследовании на животных мышам давали 0,3 мл льняного масла в течение 40 дней. Было обнаружено, что он предотвращает распространение рака и рост опухолей легких.

Тем не менее, хотя эти результаты являются многообещающими, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как эти результаты могут быть применены к людям.

Может принести пользу здоровью сердца

Несколько исследований показали, что льняное масло может принести пользу здоровью сердца.

В одном исследовании с участием 59 участников эффекты льняного масла сравнивали с эффектами сафлорового масла, типа масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот.

В этом исследовании добавление одной столовой ложки (15 мл) льняного масла в течение 12 недель приводило к значительно более низкому уровню артериального давления, чем добавка сафлорового масла.

Высокое кровяное давление может нанести вред здоровью сердца, поскольку оно может вызвать дополнительную нагрузку на сердце, заставляя его работать больше.

Льняное масло также может улучшить эластичность артерий. Как старение, так и повышение артериального давления обычно связаны со снижением эластичности.

Эти преимущества, вероятно, связаны с высокой концентрацией омега-3 жирных кислот в льняном масле, поскольку было показано, что его добавление значительно увеличивает количество омега-3 в крови.

Более того, многочисленные исследования показали, что жирные кислоты омега-3 улучшают здоровье сердца, обладая такими преимуществами, как уменьшение воспаления и снижение артериального давления.

Может помочь при запоре и диарее

Льняное масло может быть эффективным при лечении как запоров, так и диареи.

Недавнее исследование на животных показало, что льняное масло действует как слабительное, способствуя регулярности, и одновременно действует как противодиарейное средство.

В другом исследовании 50 пациентов с запором находились на гемодиализе либо льняным, либо оливковым маслом, либо минеральным маслом.

Через четыре недели льняное масло увеличило частоту испражнений и улучшило консистенцию стула. Кроме того, было обнаружено, что оно так же эффективно, как оливковое и минеральное масло.

Однако исследования влияния льняного масла на запор и диарею в настоящее время ограничиваются исследованиями на животных и исследованиями на людях с определенными заболеваниями.

Может улучшить здоровье кожи

Льняное масло также может улучшить здоровье кожи.

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В одном небольшом исследовании 13 женщин принимали добавки льняного масла в течение 12 недель. В конце исследования они отметили улучшение гладкости и увлажнения кожи, в то время как чувствительность кожи к раздражению и шероховатости снизилась.

Недавнее исследование на животных показало, что льняное масло дает аналогичные положительные результаты.

Мышам с дерматитом давали льняное масло в течение трех недель. Было показано, что масло уменьшает симптомы атопического дерматита, такие как покраснение, отек и зуд.

Однако нет исследований, посвященных преимуществам нанесения льняного масла на кожу людей. Тем не менее, есть многочисленные анекдотические сообщения об улучшении гладкости и уменьшении раздражения после применения льняного масла.

Как использовать льняное масло

Одна из лучших особенностей льняного масла - это его универсальность. Во-первых, его можно легко заменить на другие виды масла в заправках для салатов, дипах и соусах.

Вы также можете добавить одну порцию (одну столовую ложку или 15 мл) в коктейли, чтобы добавить в свой рацион немного льняного масла с минимальными усилиями.

Имейте в виду, что льняное масло не следует использовать для приготовления пищи, так как оно не имеет высокой температуры горения и может образовывать вредные соединения при нагревании.

Помимо употребления в пищу, льняное масло можно наносить на кожу для улучшения здоровья кожи и увеличения влажности кожи.

Кроме того, некоторые люди используют льняное масло в качестве маски для волос, способствующей росту и блеску.