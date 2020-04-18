Вреден ли кофе при простуде - ученые ошарашили ответом

Исследователи сообщили о вреде кофе во время простуды / ВВС

Ученый провели множество исследований во время которых доказали как позитивное, так и негативное влияние кофе на организм человека.

Но также есть некоторые случаи, при которых лучше наотрез отказаться от бодрящего напитка.

В первую очередь, от кофе нужно отказаться во время гриппа и ОРВИ, так как кофеин может затруднить работу сердечно-сосудистой системы, которая при болезни и так трудится в усиленном режиме. Также кофе может стать причиной расстройств кишечника, в частности вызвать диарею и дискомфорт в желудке. Это еще больше ослабит организм, а на борьбу с вирусом нужны силы.

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Кроме этого, кофе может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется высыпаниями на коже и слезоточивостью. Даже если раньше вы не наблюдали у себя подобных признаков, ослабленный иммунитет может так отреагировать.

Если же вы не представляете свою жизнь без кофе, даже во время болезни, тогда сделайте его более полезным. Например, добавьте в напиток кардамон, корицу или ложечку меда.

Как ранее писал Главред, минус употребления кофе в том, что бодрящий эффект этого напитка может стимулировать перистальтику кишечника и стать причиной диареи.

Как сообщал Главред, ученые из США определили минимальное количество кофе, необходимое для продления жизни. Кроме того стало известно, помогает ли кофе для похудения, а точнее – сколько чашек кофе нужно выпить в день, чтобы съеденное не отложилось в совершенно не предусмотренных для этого местах.