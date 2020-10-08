Почему диета не лучший способ похудеть - ответ ученых

Почему диета не лучший способ похудеть / i24.info

Большое исследование ученых из Кембриджского университета (Великобритании) объяснило, почему диета — далеко не самый эффективный способ похудеть

Об этом сообщается на специализированном портале Medicalxpress.

"Стратегии похудения часто бывают неэффективными, так как тело работает подобно термостату и всегда связывает количество калорий, которые мы сжигаем, с количеством калорий, которые мы поглощаем. Когда вы меньше едите, тело начинает компенсировать и сжигает меньше калорий, поэтому терять вес становится сложнее. Мы знаем, что мозг должен регулировать этот калорийный термостат, но как он это делает, мы до сих пор не понимали", ‒ цитируют журналисты доктора Клеменса Блуэ (одного из руководителя проекта).

Группа исследователей обнаружила в мышах новый механизм, с помощью которого тело приспосабливается к низкому количеству калорий и снижает потерю веса. Они делят с людьми некоторые важные биологические и физиологические подобия, а потому и представляют собой полезную модель для изучения того, как работают человеческие организмы..

Ученые исследовали роль группы нейронов (AGRP) в гипоталамусе. Они известны тем, что выполняют главную роль в регуляции аппетита ‒ при активации они заставляют людей есть, но при полном подавлении могут привести к анорексии.

Исследователи использовали генетическую манипуляцию ‒ для того, чтобы отключать и выключать AGRP-нейроны, а затем быстро и обратимо управлять нейронной активностью. Мышей поместили в специальные камеры, где можно было измерять потребление энергии, а также имплантировали им зонды для удаленного измерения температуры.

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