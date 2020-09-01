Ученые рассказали, есть ли связь между прививками и аутизмом

Результаты текущего исследования не удивительны / vse-pro-detey.ru

Комплексное исследование, проведенное в понедельник, не обнаруживает связи между вакцинацией от гриппа при беременности и расстройством аутистического спектра у детей.

По информации Insider, в исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, в период с октября 2009 г. по сентябрь 2010 г. приняли участие почти 70 000 младенцев, родившихся в семи медицинских регионах Швеции. Около 40 000 из них были подвергнуты воздействию вакцины против гриппа A (H1 N1) внутриутробно.

Исследователи из Каролинского института в Стокгольме, Швеция, наблюдали за всеми младенцами в среднем в течение 6,7 лет и обнаружили, что 1% тех, чьи мамы получили вакцину, и 1,1% тех, чьи мамы не получали вакцину, страдали расстройством аутистического спектра. (ASD).

Вакцинация в течение первого триместра также не имела какой-либо связи с более высокой связью расстройства аутистического спектра или расстройства аутизма, чем получение вакцины на более поздних сроках беременности, что противоречит результатам одного предыдущего исследования, показавшего небольшое повышение риска в первом триместре.

Результаты текущего исследования не удивительны для Андерса Хвиида, эпидемиолога из Копенгагенского университета, который не участвовал в исследовании, но написал сопроводительную редакционную статью.

"Мы знаем, что аутизм имеет сильную генетическую составляющую, и что никакая достоверная наука не поддерживает веру в то, что вакцины, вводимые во время беременности (или в детстве), могут вызывать аутизм", - написал он.

Вакцины против гриппа во время беременности поддерживают здоровье как мамы, так и ребенкаЕсли беременные женщины заболевают гриппом, у них больше шансов заболеть тяжелым заболеванием и повышен риск мертворождения и преждевременных родов.

Но хотя прошлые исследования показали, что вакцины против гриппа во время беременности защищают как женщину, так и ребенка, лишь немногие изучали долгосрочные риски.

Одно крупное исследование 2016 года не показало связи между вакцинами от материнского гриппа и повышенным риском РАС, но не рассматривало только вакцины против H1N1, как это было в текущем исследовании.

"Это новое исследование дает дополнительную уверенность в том, что материнский H1N1 сам по себе не связан с повышенным риском РАС или АД у их детей", - говорит Уссени Зербо, исследователь из Kaiser Permanente в Северной Калифорнии и автор исследования 2016 года.

Неуверенность в отношении вакцинации растет, но другое исследование показало, что они безопаснее, чем "почти любое другое современное медицинское вмешательство".

Но августовское исследование, охватывающее 20 лет и включающее 57 вакцин, показало, что "почти не было выявлено значительных побочных эффектов", что, как сказал Business Insider ведущий автор, доктор Даниэль Шепшелович, было "замечательно".

Медицинские устройства и фармацевтические препараты не имеют такой репутации.

"Я бы сказал людям, сомневающимся в вакцинации, что научные данные и доказательства более ясны в отношении безопасности вакцин, чем почти любое другое современное медицинское вмешательство", - сказал Шепшелович. "Преимущества огромны. И риск очень и очень мал", - добавил он.